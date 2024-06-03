ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони, сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров.
Він зазначив, що у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Тоді питання ППО було основним.
"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров в ефірі телемарафону.відео дня
Прессекретар президента Володимира Зеленського також додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.
"Очікуємо на публічні та позитивні рішення вже найближчим часом", - підкреслив Сергій Никифоров.
Хто такий Сергій Никифоров?
Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.
Військова допомога для України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.
Великобританія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.
В той же час, Греція не збирається постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
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