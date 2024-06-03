ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

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Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок ППО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони, сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Він зазначив, що у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Тоді питання ППО було основним.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров в ефірі телемарафону. відео дня

Прессекретар президента Володимира Зеленського також додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

"Очікуємо на публічні та позитивні рішення вже найближчим часом", - підкреслив Сергій Никифоров.

Хто такий Сергій Никифоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Великобританія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

В той же час, Греція не збирається постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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