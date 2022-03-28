Путіна захищають чорні маги: українські мольфари оголосили війну російському диктатору

Володимир Путін / Reuters

Проти Володимира Путіна об'єдналися абсолютно всі українські маги - біоенергети, екстрасенси, чорні відуни і мольфари, які постійно підтримують зв'язок. Про це розповіла мольфарка Олена Стеценко в коментарі каналу "Україна 24".

Мольфари кажуть, що намагаються знешкодити захист, який виставили перед Путіним чорні маги.

"Не тільки мольфари об'єдналися, а об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни, всі об'єдналися. Ми всі маємо зв'язок між собою, час і почасти молимося за Україну. У нас дві години один екстрасенс молиться, дві години - другий. Тобто проводять обряди і всілякі заходи для того, щоб швидше закінчилася ця неправомірна війна", – сказала Стеценко.

Проти президента РФ, каже мольфарка, здійснюють спеціальні обряди і читають молитви.

"За фотографіями, за його образом працюємо. Але ж Ви знаєте, що з ним працюють і його захищають дуже чорні маги, шамани. Серед екстрасенсів теж війна", - зазначила Стеценко.

читайте також"Манія переслідування і психічні розлади": маг спрогнозував смерть Путіна

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін помітно змінився зовні за останній місяць - з того моменту, як віддав наказ про початок повномасштабної військової агресії проти України.

Це помітили користувачі Мережі за останнім відео з ним, на якому Путін вітає росгвардійців. У записі видно, як змінилися руки російського диктатора - опухлі пальці були практично бездвіжні. Плюс Путін явно розгубив колишню запал.