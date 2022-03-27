"Опухли пальці на руках": користувачі Мережі звернули увагу на проблеми Путіна зі здоров'ям

Володимир Путін / Reuters

Російський диктатор Володимир Путін помітно змінився зовні за останній місяць-з того моменту, як віддав наказ про початок повномасштабної військової агресії проти України.

Це помітили користувачі Мережі за останнім відео з ним, на якому Путін вітає росгвардійців. У записі видно, як змінилися руки російського диктатора - опухлі пальці були практично бездвіжні. Плюс Путін явно розгубив колишню запал.

Цікаво, що в 1944 році у нацистського диктатора Адольфа Гітлера також почалися проблеми з руками. До слова, на даний момент Володимиру Путіну - 69 років.

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Нагадаємо, раніше російський публіцист Олександр Невзоров говорив, що через кілька місяців Російській Федерації доведеться змінювати назву країни через те, що воно стане незмивним репутаційним клеймом.

"Найімовірніше, через два-три місяці найскладнішою проблемою Росії стане вибір нової назви для країни. Це буде непросто, але існуюча стане настільки страшним клеймом, що буде потрібна заміна", ‒ зазначив публіцист.Невзоров також вказав, що під "колупалки і колупали режиму переглянули страшну міну під самою дупою режиму" ‒ "зрадницьку і смертоносну для нинішнього режиму" 353 статтю КК РФ, яка передбачає кримінальне покарання за ведення військових дій.