"Путіна і Росію повністю знищать": Маломуж назвав межу, яку не наважиться перейти диктатор РФ

Глава Кремля розуміє, які наслідки можуть бути після застосування ним ядерної зброї, тому, найімовірніше, не піде на такий крок.

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Маломуж назвав межу, яку не наважиться перейти диктатор РФ/ сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю, навіть якщо поразка у війні проти України буде уже близькою. Загроза тактичного ядерного удару мінімальна, адже Путін неодноразово попереджений про можливі наслідки представниками ядерного клубу включно з Китаєм та Індією, а також США та Великою Британією.

Використання ядерної зброї руйнує усі домовленості та створює передумови для контрдій з упередження ядерного удару. Про це розповів ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Тому у даний момент можуть бути попереджувальні сигнали навіть для упередження розгортання та підготовки систем завдання ударів. І, зрозуміло, усі сили РФ будуть під контролем ударних сил західних союзників України", – зазначив Маломуж.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

За словами генерала, російський диктатор навряд чи буде ризикувати, адже удари тактичною зброєю фактично завершаться повним знищенням Путіна та Росії. Але першочергово наслідком таких дій країни-агресорки Росії стане глобальна катастрофа.

"Тому світ стане на межу глобальної конфронтації та знищення. Однак консолідація усіх країн проти шантажиста Путіна дозволить не тільки стримати його, а й показати, що удар у відповідь принесе йому та Росії фізичну смерть. Це і буде визначальним фактором, через який Путін не посміє застосувати цей вид зброї", – підсумував Маломуж.

Ядерна загроза з боку Росії

Глава Кремля Володимир Путін 25 березня заявив, що агресор Москва має намір розмістити на території республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. Озброєння там з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди залишаться під контролем Москви.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначав, що Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні лише в тому випадку, якщо Пекін дозволить це Кремлю.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що ядерні загрози країни-агресора Росії є скоріше блефом, ніж реальною готовністю застосувати таку зброю. Останнє технічне випробування ядерної зброї було проведено росіянами в Казахстані в 1998 році, і ніхто не знає, в якому вона зараз стані. Застосування ядерної зброї – остання червона лінія. Китай і Індія вже направили Кремлю чітке попередження про неприйнятність його задіяння.

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