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Путіну не вистачає військ: він перекидає військових з Сибіру і Сирії

4 жовтня 2022, 08:10

Новостворений 3-ій армійський корпус РФ нездатний нормально брати участь у війні – у них застаріла техніка і погане озброєння, а військові тільки пиячать.

Путіну не вистачає військ: він перекидає військових з Сибіру і Сирії
РФ перекидає в Україну війська з Сибіру і Сирії/ УНІАН, Telegram

Російські окупанти зазнають колосальних втрат на усіх напрямках через ефективні дії українських військових. А так як військових армії Росії не вистачає, то їм доводиться перекидати війська з дальніх рубежів – зокрема, з Сибіру і Сирії.

З Сибіру на війну проти України перекидають Росгвардію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, військовим керівництвом збройних сил російської федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи новоствореного 3-го армійського корпусу не можуть нормально воювати. У них застаріле озброєння і техніка. Крім цього, військові цих підрозділів постійно не дотримуються дисципліни, самовільно залишають позиції і розпивають алкогольні напої. Через це все особовий склад 3-го АК деморалізований.

"У місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах", – додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, У Пентагоні заявили, що Збройні сили України знаходяться на шляху досягнення відразу трьох поставлених цілей на полі бою. Таку думку висловила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер. Вона вказала на успіхи ЗСУ в Харківській, Донецькій і Херсонській областях.

Раніше колишній генерал-командувач армією США в Європі Марк Хертлінг заявив, що росіяни боротимуться за анексований Крим до останнього, навіть якщо втратять інші окуповані території. Водночас на Збройні сили України можуть чекати труднощі під час деокупації півострова.

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