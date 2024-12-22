Путін пішов на принцип: Росія повернула собі 40% територій у Курщині – WP

РФ направила в регіон 60 тисяч солдатів і атакує позиції ЗСУ всіма наявними в її розпорядженні засобами.

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ЗСУ утримують позиції в Курській області / Колаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

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Москва змогла відвоювати близько 40% територій Курщини

РФ направила в регіон 60 тисяч солдатів

Після додаткового розгортання військ Москва змогла відвоювати близько 40% територій Курської області, які спочатку перейшли під контроль України.

Інтенсивність атак РФ на Курщині свідчить про зростаючий відчай диктатора Володимира Путіна якомога швидше прибрати цей "козир" зі столу на тлі зростання тиску з приводу можливих переговорів про припинення війни перед інавгурацією Дональда Трампа, пише The Washington Post.

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За даними українських військових, РФ направила в регіон 60 тисяч солдатів і атакує позиції ЗСУ всіма наявними в її розпорядженні засобами. Також останніми днями на полі бою в Курській області з'явилися хвилі північнокорейських військ, які просувалися великими групами, що робило їх легкою ціллю.

"У серпні Путін применшив нахабне вторгнення України, назвавши його марною другорядною дією порівняно з основними бойовими діями на сході України. Але майже п'ять місяців потому, у міру посилення бойових дій, битва за цей куточок західної Росії довела, що вторгнення України через кордон стало переломним моментом у війні, навіть якщо остаточний результат залишається незрозумілим", - зазначають автори матеріалу.

Командир у ЗСУ також кажуть, що важливість цієї битви стала "незаперечною", адже це було єдиним варіантом для України. Хоча Росія, як і раніше, націлена на Сумську область, вона також уперше застосовує свою зброю вдома, завдаючи шкоди своїм власним містам та інфраструктурі, а не тільки Україні, акцентується в статті.

Зазначається, що операція змусила Росію відновити обміни полонених солдатів з "Азова", а також відвести десятки тисяч солдатів від лінії фронту в Україні. А в України більше причин, ніж будь-коли, щоб стояти на своїх позиціях у РФ, адже якщо вони відступлять, 60 тисяч російських солдатів підуть за ними в Україну.

"Це історія принципу для Путіна, перш за все. Він кинув сюди готові й найкращі бригади. Це навчені, впевнені в собі типи... Ми боремося з елітою. Ми відвели їх з інших регіонів. Ми нікуди не підемо", - додав командир 225-го штурмового батальйону України, капітан Олег Ширяєв.

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