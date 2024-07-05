У росіян є успіхи: ворог розвиває наступ на Торецькому напрямку - DeepState

На Донеччині ускладнюється ситуація для ЗСУ, російські окупанти постійно атакують наші позиції і підтягують багато піхоти.

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На Торецькому напрямку ворог користується складною ситуацією ЗСУ і суне вперед / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з DeepState

У Донецькій області одним із найскладніших напрямків станом на сьогодні є Торецький. Там в українських захисників виникли труднощі, особливо в районі Юр'ївки та Нью-Йорка. Як повідомляє співзасновник DeepState Роман Погорілий в етері "Еспресо", ворог бачить у цьому можливості.

Окупаційні війська РФ активно користуються складнощами в лавах ЗСУ. Вони без упину атакують позиції наших оборонців, при цьому задіюють велику кількість піхоти. Також на Торецький напрямок окупанти підтягують чимало резервів.

"Ворог бачить можливість скористатися успіхами та розвивати їх. Наші бійці роблять усе можливе, стримуючи натиск на своїх плечах і працюючи на межі можливостей. Однак ворог нарощує потенціал, застосовуючи велику кількість обстрілів, працює артилерія, авіація", - пояснив Погорілий. відео дня

Крім цього ворог не припиняє обстрілювати Торецьку агломерацію і навколишні населені пункти. Така тактика противника, фактично, направлена на зрівняння з землею міст і сіл. Тому зараз ситуація там, за словами співзасновника DeepState, ускладнюється і погіршується.

Хто такий Роман Погорілий? Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні стало відомо, що російські окупанти намагаються накопичити свої сили в напрямку Виїмки, що на північ від Бахмута і на схід від Краматорська. Там ворог готується до штурму.

Нагадаємо, ворог сконцентрував у районі Часового Яру певну кількість сил. Тактика противника ґрунтується на використанні авіації, яка повністю знищила забудови в мікрорайоні "Канал". Після чого наші війська відійшли, розуміючи, що немає сенсу утримувати цю ділянку.

Раніше в НГУ повідомили, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках. Йде мова про райони Макіївки, Спірного і Часового Яру.

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