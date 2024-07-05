Росіяни накопичують сили і готуються до наступу: військовий назвав напрямок

Російські окупанти вже два тижні займаються підготовкою до наступних штурмів.

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Росіяни накопичують сили на одному з напрямків / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБ, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються накопичити свої сили на одному з напрямків. Там ворог готується до штурму. Про це заявив український доброволець Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Окупанти вже два тижні накопичують свою техніку, особовий склад та боєприпаси у напрямку Виїмки, що на Донеччині на північ від Бахмута і на схід від Краматорська.

"Порівняно з минулими тижнями активність кратно знизилась, піхота малоактивна, більшість часу маскується та окопується, артилерія час від часу намагається накривати райони переміщення нашої піхоти", - написав Бунятов. відео дня

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила повідомили, що наразі склалася "критично важка ситуація" у Часовому Яру на Донеччині. Російська армія безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

Раніше, ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал".

Відомо, що захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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