Путін відповів Зеленському: Україна повинна почати переговори з "ЛДНР"

На Донбасі останнім часом спостерігається загострення ситуації, підкреслив президент РФ.
Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що Україні необхідно вести прямі переговори з представниками терористичних "ДНР" і "ЛНР".
Про це він сказав в ході брифінгу за підсумками переговорів з Олександром Лукашенком.
За його словами, на Донбасі останнім часом спостерігається загострення ситуації.
"Все, що потрібно зробити Києву - це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу і обговорити всі необхідні заходи... Замість цього ми спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі", - заявив Путін.
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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про те, що офіційний Київ не піде на прямі переговори з представниками "ДНР" і "ЛНР", оскільки вони нічого не вирішують у політичних питаннях.
Президент України не повинен вести діалогу з бойовиками, підкреслив Зеленський.
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