Гарантії для України: у Путіна відповіли Зеленському і запропонували враховувати інтереси інших

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував вимогу України про гарантії безпеки з боку США і РФ.

Він заявив, що при обговоренні питань загальної безпеки не можна ігнорувати безпеку окремих країн. Таким чином він прокоментував останні заяви українського президента Володимира Зеленського, передає РБК.

За його словами, не можна обговорювати гарантії безпеки однієї країни, не враховуючи інтереси інших.

Відзначимо, що Пєскова запитали, як спить Володимир Путін на тлі нинішнього загострення в Донбасі.

"Спокійно", - цитує його Інтерфакс.

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На додаткове запитання, як спить прес-секретар президента, він відповів: "Не менш спокійно". Потім, після невеликої паузи додав:"Але чуйно".

Пєсков сказав, що ескалація в Донбасі потенційно становить велику небезпеку і у зв'язку з цим викликає тривогу в Кремлі.

На прохання прокоментувати слова президента США Джо Байдена про те, що інформацію про ситуацію в Донбасі йому надають 17 розвідслужб США, Пєсков сказав: "Так, їх в США дуже багато різних (розвідслужб). У Росії у президента з цим все добре. У нас не так багато, але діють вони не менш ефективно".

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеки для України, який би підписали в тому числі РФ і США.

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