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"Путін дуже боїться Заходу": Жданов пояснив, чому РФ провокує Альянс

Альона Вороніна
7 червня 2024, 02:30
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Путін провокує країни НАТО на агресію щодо Росії, але сам першим він не виступить з агресією проти Альянсу, тому що йому слабо, вважає військовий експерт.
Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов пояснив, чому РФ провокує Альянс/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія навряд чи застосує ядерну зброю. А навіть якщо буде така спроба, то російські окупанти стикнуться із жорстким ударом у відповідь з боку західних держав.

Після того, як західні країни дозволили Україні бити по території РФ своєю зброєю, яка була надана Україні у межах військової допомоги, російські окупанти можуть влаштовувати дрібні капості, але не більше. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Не думаю, що Захід дозволить Росії застосувати ядерну зброю. Навіть якщо буде спроба з боку РФ, Захід жорстко відповість ударами по угрупованню російських військ в Україні", – зазначив військовий експерт.

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За словами Жданова, російський диктатор Володимир Путін дуже боїться Заходу.

"Дрібні капості з боку Росії можуть бути, але не більше того. Адже Путін сам дуже боїться Заходу. Він боїться, що НАТО почне консультації щодо застосування 5 ст. Статуту Альянсу. Путін провокує країни НАТО на агресію щодо Росії, але сам першим він не виступить з агресією проти Альянсу – йому слабо", – вважає Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також раніше Жданов зазначав, що Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти. У Путіна вже немає коштів і сил для ескалації конфлікту, а от західні країни можуть зробити кілька кроків вперед.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Росія змушена відтягувати резерви від кордону. Російські окупанти уже не зможуть повторити варіант харківського вторгнення, зазначає військовий експерт.

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новини Росії війна в Україні НАТО Володимир Путін Олег Жданов
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