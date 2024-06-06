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"Вдаримо по РФ на глибину 80 км": Росія змушена відтягувати резерви від кордону – Жданов

Альона Вороніна
6 червня 2024, 03:30
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Російські окупанти уже не зможуть повторити варіант харківського вторгнення, зазначає військовий експерт.
Олег Жданов, украинские военные
Росія змушена відтягувати резерви від кордону, зазначає Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, 43 ОМБр ім. гетьмана Тараса Трясило

Ситуація на фронті сильно змінилася після того, як західні партнери дозволили Україні бити їхньою зброєю по території країни-агресорки Росії.

Тепер Росія змушена відтягувати свої резерви від кордону. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російські окупанти уже не зможуть повторити варіант харківського вторгнення.

відео дня

"Тепер Росія змушена відтягувати свої резерви від кордону. А це означає, що РФ уже не зможе повторити варіант харківського вторгнення. Адже ми почнемо бій не біля прикордонного стовпа, коли російські війська перетнуть наш кордон, а на глибині 80 км на території Росії", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині – в ЗСУ оцінили загрозу. В ЗСУ наголосили, що військове командування активно готується до всіх можливих дій ворога на Харківщині й готове дати належну відповідь росіянам.

Також раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках. За словами Сирського, в українських військових є шанси змінити обстановку на нашу користь.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин раніше повідомив, що РФ випалює Часів Яр тисячами обстрілів. Росіяни намагаються захопити Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути українських військових до каналу Сіверський Донець-Донбас, розповів Волошин.

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