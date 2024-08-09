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Бої в Курській області послабили РФ: офіцер розповів, як росіян "відправляють до Кобзона"

Руслана Заклінська
9 серпня 2024, 17:29
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На Покровському напрямку зменшилася інтенсивність та кількість штурмів росіян на фоні кризи в Курській області, зазначив Сергій Цехоцький.
Бої в Курській області послабили РФ: офіцер розповів, як росіян 'відправляють до Кобзона'
Бої в Курській області послабили окупантів на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Бої в Курській області послабили російських окупантів на Покровському напрямку. Протягом останніх кількох днів інтенсивність штурмів ворога знизилася. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі КИЇВ24.

"Хочу наголосити, що не тільки сьогодні, а це вже спостерігається 3-4 дні, саме на Курахівському і Покровському напрямку, де тримає оборону наша бригада і в складі тактичної групи "Красногорівка", безпосередньо сама інтенсивність та кількість спроб штурму з боку противника зменшилася", - розповів офіцер.

За його словами, це не означає, що на фронті панує затишшя. Російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти артилерією.

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"За добу виходить десь понад 250 обстрілів по наших позиціях з боку противника. Це не рахуючи скидів з дронів - також не менше 150 цілодобово. Але при цьому саме ці "м’ясні" піхотні штурми або спроби зменшились, ми це відчуваємо. При цьому без роботи не сидимо, ми буквально вишукуємо їх по посадках, по зруйнованих будівлях і відправляємо "на концерт до Кобзона", - зазначив Цехоцький.

Бої в Курській області послабили РФ: офіцер розповів, як росіян 'відправляють до Кобзона'
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, у прикордонних районах Курської області четвертий день тривають бої. За ці дні нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. За даними The Telegraph, цей наступ має три мети:

  • відвернути ресурси росіян від наступу в Донецькій області;
  • посіяти розбрат усередині РФ та показати росіянам, що війна може прийти до них;
  • можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Аналітики DeepState вперше повідомили про бої в Курській області РФ, які почалися 6 серпня. За їхніми даними, звільнено села Свердлікове, Дар'їне та Олешню. Також в оточенні перебувають російські підрозділи на КПП "Суджа" та біля Горналя, де росіяни сховалися в монастирі. Бої тривають і в інших районах, зокрема в Зеленому Шляху та Миколаєво-Дар'їному.

Крім цього, експерт BILD Юліан Репке припустив, що якщо ЗСУ утримають захоплені території в Курській області, Київ зможе обміняти їх на райони Харківської області, які контролює РФ. Репке зазначив, що незабаром росіяни можуть втратити Суджу, її використають для торгу на майбутніх переговорах.

За даними Forbes, в операції в Курській області нібито бере участь 80-та десантно-штурмова бригада, одна з найкращих українських бригад. Журналісти видання зафіксували техніку бригади на відео: танки Т-64БВ, Т-80БВ, розмінувальну машину УР-77, інженерну машину ІМР-2, БТР-80 та американські бронетранспортери Stryker.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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