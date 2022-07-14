Путін ще спростив отримання громадянства РФ: українця звільнили від сплати держмита

Путін звільнив українців від сплати держмита при отриманні російського паспорта / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін звільнив українців з "ЛНР" і "ДНР" від сплати держмита за подачу заяви на отримання російського громадянства. Він підписав відповідний указ, повідомляє ТАСС.

Від держмита також звільняються українці, які раніше переїхали в Росію.

Нагадаємо, раніше Путін дозволив громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ в спрощеному порядку.

читайте такожУ заступника голови Харківської обласної ради знайшли паспорт РФ: ДБР вимагає відсторонити його від посади

Роздача паспортів РФ на захоплених територіях

Раніше Путін підписав указ, яким спрощується прийом в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.

Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі наголошується про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не тільки для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для жителів Херсонщини та Запоріжжя.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

Інші новини: