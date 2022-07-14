Путін ще спростив отримання громадянства РФ: українця звільнили від сплати держмита

Володимир Путін підписав відповідний указ.
Президент РФ Володимир Путін звільнив українців з "ЛНР" і "ДНР" від сплати держмита за подачу заяви на отримання російського громадянства. Він підписав відповідний указ, повідомляє ТАСС.
Від держмита також звільняються українці, які раніше переїхали в Росію.
Нагадаємо, раніше Путін дозволив громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ в спрощеному порядку.
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Роздача паспортів РФ на захоплених територіях
Раніше Путін підписав указ, яким спрощується прийом в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.
Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі наголошується про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не тільки для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для жителів Херсонщини та Запоріжжя.
Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявила український омбудсмен Людмила Денісова.
Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.
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