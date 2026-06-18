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"Лякають мешканців": у Львові вимагають закрити клініку для наркозалежних

Руслана Заклінська
18 червня 2026, 18:25
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Львівські депутати вимагають від МОЗ позбавити ліцензії приватну клініку замісної терапії.
'Лякають мешканців': у Львові вимагають закрити клініку для наркозалежних
Скандал із клінікою у Львові / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • У Львові мешканці скаржаться на поведінку пацієнтів клініки "Аксіома медікал"
  • Депутатка заявляє про скарги на шприци та вживання наркотиків у громадських місцях.
  • Мер Андрій Садовий доручив підготувати звернення до поліції та уряду

Мешканці спальних районів Львова скаржаться на поведінку пацієнтів приватної клініки "Аксіома медікал", яка надає замісну терапію наркозалежним. Міський голова Андрій Садовий доручив підготувати низку звернень до відповідних органів щодо врегулювання ситуації. Про це пише ZAXID.NET за підсумками засідання Львівської міськради у четвер, 18 червня.

Депутатка від "Європейської солідарності" Лейла Мелесова-Вальчак зазначила, що заклад раніше працював на вулиці Олени Степанівни, 49. Після скарг мешканців клініка переїхала в інший район міста, що, за її словами, не вирішило проблеми.

відео дня

"До мене звернулися мешканці вул. Городоцької, 207. Це теж спальний район. Якщо ми одних мешканців від цієї клініки врятували, інші починають потерпати", - заявила депутатка.

За її словами, жителі прилеглих районів повідомляють про випадки розкиданих шприців, а також про вживання наркотичних засобів відвідувачами клініки поблизу навчальних закладів — ліцеїв, училищ та дитячих секцій. Також депутатка навела приклад інциденту, коли поліція затримала людину у стані наркотичного сп’яніння зі зброєю.

"Був випадок, коли поліція затримала людину під дією наркотиків з вогнепальною зброєю. Люди в такому стані фактично лякають мешканців. Нам потрібно рятувати мешканців від цієї клініки", - наголосила Лейла Мелесова-Вальчак.

Депутатка звернулася до прокуратури та поліції з проханням перевірити діяльність закладу, а також ініціювати позбавлення клініки ліцензії через Міністерство охорони здоров’я. Водночас міський голова доручив підготувати офіційні звернення до керівництва поліції Львівщини, а також до прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ, щоб врегулювання діяльність подібних медичних закладів на державному рівні.

У листопаді 2025 року питання роботи "Аксіома медікал" вже порушувалося на сесії Львівської міської ради. Тоді міський голова також наголошував на необхідності залучення правоохоронних органів до вирішення ситуації.

Новини Львівщини

У Львові нещодавно затримали чоловіка, який намагався незаконно продати бойовий автомат за понад 40 тисяч гривень.

Також 13 червня на Радехівській вулиці сталося лобове зіткнення двох автомобілів з летальними наслідками для одного з водіїв і травмуванням декількох пасажирів. Докладніше про смертельну ДТП на Львівщині з потерпілими дітьми.

Як раніше повідомляв Главред, львівський блогер днями кинув запальничку в групу підлітків, спричинивши травму. Цей інцидент також посилює навколоклінічні проблеми, що турбують мешканців спальних районів міста. Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження щодо 22-річного блогера.

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Про джерело: Zaxid.net

Zaxid.net — це українське регіональне онлайн-медіа, засноване у Львові у 2007 році. Видання спеціалізується на новинах Західної України, а також висвітлює загальноукраїнські суспільно-політичні події.

Портал публікує новини у сферах політики, економіки, криміналу, місцевого самоврядування, культури та соціальних питань. Окрему увагу приділяє подіям у Львівській області та сусідніх регіонах.

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