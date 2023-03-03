"Птахам Мадяра" наказали негайно вийти з Бахмута

Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" тримав оборону міста 110 днів, а тепер займе нові позиції.

Роберт Бровді повідомив, що "Птахи Мадяра" виходять з Бахмута / Фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" отримав наказ про вихід з Бахмута Донецької області. Воїни тримали оборону міста 110 днів, а тепер займуть нові позиції.

Про наказ вищого командування повідомив засновник підрозділу Роберт Бровді "Мадяр" у Telegram-каналі.

За його словами, посеред ночі підрозділ отримав наказ від вищого командування перейти на нові позиції. Інші деталі Бровді не повідомив.

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"110 діб птахів Мадяра в Бахмуті минули, нам доручено нове завдання", - йдеться у повідомленні.

"Я, перш за все, військовий, тому не буду коментувати накази командування оборони Бахмута", — сказав Бровді.

Оборона Бахмута

За даними Інституту вивчення війни, російська окупаційна армія продовжує наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та в цілому на заході Донецької області. Разом з тим військові країни-агресора тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста-фортеці з південного заходу і з північного сходу. Аналітики ISW вважають, що окупанти можуть чинити тиск на ЗСУ, щоб ті відступили з Бахмута.

1 березня військовий експерт Олег Жданов заявив, що ситуація в Бахмуті Донецької області зараз критична. Більше того, найближчі тижні будуть вирішальними. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку може погіршитися. Крім того, є загроза оточення українських військ з півночі.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий не виключив відступ українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо йтиметься про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або ефективніше проведення військової операції.

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