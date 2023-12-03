Протистояння між Україною і РФ може продовжуватися постійно - Тука

Такий сценарій може розвинутися, якщо брати до уваги "цивілізаційний вимір".

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Протистояння між Україною і РФ може тривати постійно / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони

Війна в Україні може перетворитися на постійну боротьбу з Росією. Однак це стосується "цивілізаційного виміру". Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Водночас він додав, що з точки зору фізичної війни, такого не буде. Кремль припинить війну проти України після того, як в РФ почнеться процес розпаду. У такий момент у російської влади не буде часу на розв'язання зовнішніх проблем.

"Приклад малесенької Чеченської Республіки двічі доводив всю нікчемність Росії як потужної наддержави. Адже, врешті-решт, малесенька Чечня змусила Росію щорічно платити данину в обмін на лояльність. Це факт, загляньте у відкриті джерела, наприклад, бюджет Російської Федерації - ви побачите, що щорічні субвенції Чечні в рази перевищують аналогічні дотації і субвенції іншим регіонам РФ", - говорить Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Дивіться відео з чатом Георгія Туки на Главреді:

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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