Простояв у контейнері 15 років: на Одеській митниці знайшли вертоліт Мі-2

На Одеській митниці в контейнері знайшли вертоліт Мі - 2 / колаж фото Одеська обласна прокуратура

На Одеській митниці під час обшуків у контейнері знайшли багатоцільовий вертоліт Мі-2. Він простояв там 15 років - з 2007 року. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Відомо, що правоохоронці проводили обшуки у справі про "можливе зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці при розпорядженні залежаними вантажами".

Цей вертоліт планують передати Силам оборони України.

На Одеській митниці в контейнері знайшли вертоліт Мі-2 / Одеська обласна прокуратура

Варто відзначити, що крім Мі-2 правоохоронці також знайшли:

консервовані продукти,

алкоголь,

швейна машина,

автомобіль,

спортінвентар,

взуття.

"За результатами проведених слідчих дій встановлено, що в зоні діяльності Одеської митниці знаходиться 138 контейнерів з різною групою товарів, які знаходяться під митним контролем більше 180 днів і згідно з чинним законодавством повинні були бути взяті митницею на баланс. Однак ніяких заходів з цього питання митницею не вживалося", – йдеться в повідомленні.

Справа президента компанії "Мотор Січ" Богуслаєва

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Богуслаєва 23 жовтня. Його підозрюють у причетності до продажу авіазапчастин до бойових вертольотів Російської Федерації Ка-52, Мі-8 і Мі-28. Торгівля запчастинами, стверджує слідство, тривала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 жовтня за підозрою в пособництві Росії Богуслаєва заарештували на два місяці.

Розслідувальний проект "Схеми" повідомив, що з 2000 року Богуслаєв має громадянство Росії.

Раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів.

Після цього Українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон хотів переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

У підсумку президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Інші новини: