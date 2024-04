Росіяни прорвались вперед: в ISW розкрили загрози на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські загарбники, посиливши механізовані атаки, просунулися до східної околиці Часового Яру.

На Куп'янському напрямку підтверджених змін лінії фронту не було. За даними російських джерел, високорозвинені можливості української повітряної розвідки ускладнюють російські наступальні операції на Лиманському напрямку, передає ISW.

У звіті повідомили, що російські війська 4 квітня здійснили посилений механізований штурм у напрямку Часового Яру, що на захід від Бахмута. Їм вдалося просунутися до східної околиці населеного пункту.

На відео з геолокацією, опублікованих 4 квітня, видно, як російські війська проводять посилену механізовану атаку на Часів Яр. Механізована колона РФ просувалася ділянкою автодороги Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (найсхідніша частина Часового Яру). Однак українські війська не дозволили загарбникам просунутися далі до Часового Яру.

За даними аналітиків, РФ віддає пріоритет наступальним операціям на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Відео з геолокацією свідчать, що війська РФ нещодавно просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута). Загарбники також нещодавно просунулися на північний захід від Берестового (на північний схід від Бахмута). Окрім того, захопили значну частину південного Іванівського (на захід від Бахмута).

Позиційні бої 4 квітня також тривали на захід від Авдіївки. Російські військові блогери заявили, що їхні війська просунулися на глибину до 830 метрів на південний схід від Уманського і на глибину до 600 метрів у районі Семенівки. За їхніми словами, 3 і 4 квітня українські сили здійснили кілька контратак у районі Тоненького (на захід від Авдіївки), Уманського, Водяного та Первомайського.

Представник однієї з українських бригад, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що російські війська намагаються просуватися в цьому районі, доки дозволяють погодні умови. Ймовірно, маються на увазі наземні умови, які з настанням весни стануть менш сприятливими для механізованого маневру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.