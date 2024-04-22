'Проросійські сили досі є в Україні': Буданов заявив про небезпечну операцію Кремля

Кирило Буданов заявив, що проросійські сили досі є в Україні, однак вони чітко не показують проросійську позицію.

https://glavred.net/ukraine/prorosiyski-sili-dosi-ye-v-ukrajini-budanov-zayaviv-pro-nebezpechnu-operaciyu-kremlya-10559648.html Посилання скопійоване

Буданов розповів про плани Кремля у Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Кремль продовжує в Україні операцію "Майдан-3" та розповів, як вона просувається.

На запитання журналіста, яким чином операція просувається, Буданов відповів: "Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють", - розповів Буданов в інтерв'ю для "BBC Україна".

За його словами, проросійські сили досі є в Україні, однак вони чітко не показують проросійську позицію.

відео дня

"Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати, воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов назвав умову завершення війни. Про прогнози завершення війни в Україні він висловився обережно. Зокрема, заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи" в Криму. Кримський міст - важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою. Він заявив, що на окупантів РФ чекають нові сюрпризи у Криму.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред