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"Проросійські сили досі є в Україні": Буданов заявив про небезпечну операцію Кремля

Юлія Закрепа
22 квітня 2024, 12:33оновлено 22 квітня, 13:03
Кирило Буданов заявив, що проросійські сили досі є в Україні, однак вони чітко не показують проросійську позицію.
'Проросійські сили досі є в Україні': Буданов заявив про небезпечну операцію Кремля
Буданов розповів про плани Кремля у Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Кремль продовжує в Україні операцію "Майдан-3" та розповів, як вона просувається.

На запитання журналіста, яким чином операція просувається, Буданов відповів: "Це питання, яке вже стосується державної таємниці. Вибачте, більше, ніж те, що було сказано, я вже не можу розповісти. Але ще раз вам кажу: росіяни над цим працюють", - розповів Буданов в інтерв'ю для "BBC Україна".

За його словами, проросійські сили досі є в Україні, однак вони чітко не показують проросійську позицію.

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"Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати, воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив очільник ГУР.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов назвав умову завершення війни. Про прогнози завершення війни в Україні він висловився обережно. Зокрема, заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи" в Криму. Кримський міст - важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою. Він заявив, що на окупантів РФ чекають нові сюрпризи у Криму.

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