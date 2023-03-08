УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Проллється американська кров": Білий дім назвав 3 причини, чому США допомагають Україні

8 березня 2023, 07:52
Кірбі наголосив, що підтримка з боку Штатів продовжиться, адже якщо США дозволять Путіну захопити Україну, то він на цьому не зупиниться.

Украинские военные, Джон Кирби
Білий дім назвав 3 причини, чому США допомагають Україні/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, defense.gov

Сполученим Штатам Америки важливо допомагати Україні захистити себе від російської збройної агресії. І на це є три причини.

Зокрема, якщо США дозволять російському диктатору Володимиру Путіну захопити Україну, то у майбутньому це може коштувати Штатам ще більше грошей і навіть "може пролитися американська кров". Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу, цитує Голос Америки.

відео дня

Так Кірбі відповів на прохання журналіста пояснити американським виборцям, "які не до кінця розуміють, чому для США важливо так активно бути долученими до війни в Україні". Спочатку він порекомендував послухати виступ президента США Джо Байдена у Варшаві, де він "чітко пояснив, чому Україна має значення і чому ця війна має значення".

Після цього Кірбі назвав три причини, чому Штати допомагають і повинні продовжувати допомагати Україні.

1. "Війна за незалежність"

Він наголосив, що зараз Україна бореться за свою незалежність, за законне право існувати як країна. Посадовець додав, що США як ніхто повинні розуміти це.

"Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. І нам потрібна була іноземна допомога для цього", – сказав він.

2. "Продовольча криза і глобальний економічний ефект"

Кірбі наголосив: люди, які думають, що війна в Україні так далеко, що не впливає на них, повинні звернути увагу на економічний ефект, згадати літо і високі ціни на газ. Він зазначив, що війна "спровокувала продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність".

3. Якщо Путін захопить Україну, війна пошириться ще далі

Третьою причиною Кірбі назвав загрозу для світу з боку країни-агресорки Росії у разі, якщо їй вдасться захопити Україну. Якщо США просто складуть руки і дозволять Путіну це зробити, то російський диктатор на цьому не зупиниться, наголосив американський посадовець.

"Якою буде його наступна ціль? І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?", – зазначив Кірбі.

Ситуація на фронті

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про важливість утримання Бахмуту. Він наголосив: якщо російським загарбникам вдасться захопити Бахмут, вони можуть прорватися до інших населених пунктів Донецької області. Тому важливо, щоб українські військові втримали місто. Українські бійці продовжують боронити Бахмут, але "ніхто не має бути оточений".

Військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначає, що російські окупанти найімовірніше готуються стати в оборону. Перед цим вони хочуть спробувати вирівняти межі захопленої частини Донецької області. На думку Андрусіва, на фронті уже ймовірно стався злам.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив, чи вистачить Росії ресурсів для ведення війни проти України до літа 2023 року. Експерт зазначив, що жива сила в окупантів не закінчиться ніколи, а от гроші закінчаться до літа.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні новини США Кирби вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:22

"Був справжнім прикладом доблесті і слави": під Бахмутом загинув комбат львівських десантників

08:19

"Влада витікає з рук Путіна": експерт розповів про паніку в КремліВідео

07:52

"Проллється американська кров": Білий дім назвав 3 причини, чому США допомагають УкраїніВідео

07:49

Дочка Охлобистіна поплатилася за неадекватні витівки батькаВідео

07:05

"Перебивалися" яблуками і грушами: чому в Радянському Союзі не було бананів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:01

Окупанти стратили бійця ЗСУ за "Слава Україні": у США відреагували на звірства РосіїВідео

06:33

Жива сила у окупантів не закінчиться ніколи, але гроші закінчаться до літа - СвітанВідео

06:20

Господь все бачить, він не дасть перемоги цим комахамПогляд

04:40

"Окупанти тиснуть по всім напрямкам": боєць ЗСУ розповів, чи полишають захисники БахмутВідео

Реклама
03:55

Букет стоятиме тижнями: 6 золотих правил, як довше зберегти квіти у вазі

03:20

Неймовірно пишний і смачний омлет в світі: незвичайний рецепт з 3 інгредієнтівВідео

03:05

Попіарилася за рахунок доньки: запроданка Лорак показала сильно подорослішалу дівчинкуВідео

02:35

Як правильно садити цибулю навесні: хитрий фокус - і урожай завалить засікиВідео

02:02

"Ні дня в трусах": пихата Волочкова отримала по заслугахВідео

01:36

Військовий експерт пояснив, чи великий шанс атаки ворогів на запорізькому напрямкуВідео

00:51

Чому 8 березня не можна одягати старий одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

00:10

Котлети будуть соковитими, а їхня скоринка – хрусткою: додайте у фарш лише один секретний інгредієнтВідео

07 березня, вівторок
23:55

Ненаситна рок-принцеса: Авріл Лавін закрутила новий роман відразу після розриву заручин

23:50

Як не виглядати "тіткою" у 50 років: 7 речей, з якими треба попрощатися і стати задоволеною собою

23:37

У Грузії спалахнули масові протести через "російський закон": що відомо на даний моментВідео

Реклама
23:13

Роман Цимбалюк. Чому Лукашенко обізвав ЗеленськогоВідеоблоги

23:10

"Я вирішила його спокусити": Валюха приголомшила зізнанням про зйомки в серіалі СватиВідео

22:49

"Стався злам, росіяни готуються до оборони": на фронті відбулися різкі зміни – військовийВідео

22:31

У Керема Бюрсіна немає шансів: Ханде Ерчел закрутила роман з красенем-мільярдеромВідео

22:11

"Армія РФ може прорватися до інших міст": Зеленський заявив про важливість утримання БахмутуВідео

21:49

Росія намагається нав'язати Україні "Мінськ-3": Данілов розкрив підлий план окупантівВідео

21:46

"Найскладніший етап": астролог назвала найважчі для України дні у березніВідео

21:37

"Що за опудало": росіяни зацькували невгамовного Кіркорова і "вигнали" з РосіїВідео

21:22

Більшість з нас робить ці помилки: варто знати всього 9 правил, щоб макарони не злипалися

20:53

Генератори та павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світлаВідео

20:38

Снігопади та зливи влаштують переполох в Україні: синоптики дали прогноз на найближчі дніВідео

20:08

"Опоненти Путіна": в NYT сказали, хто міг підірвати "Північні потоки"Відео

19:46

"Пригожина просто використали": Жданов заявив, що "кухар Путіна" знаходиться під загрозою ліквідаціїВідео

19:27

"Україна здолає РФ цього року": швейцарський військовий експерт назвав переможний місяцьВідео

19:25

Дженна Ортега прийшла на червону доріжку в брудній сукні

19:20

Театральний березень у Києві: автівка Вертинського, коварство Ребрик та різня Вітовської

19:20

Лисий в кепці на броньовикуПогляд

19:07

Законопроект про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію – голова НАЗК Новіков

19:05

Велика трагедія: у боях під Бахмутом загинув легендарний Герой України "Да Вінчі"Відео

18:45

Віддані як лебеді: ТОП-3 найвірніших знака зодіаку

Реклама
18:45

"Буде катастрофічна поразка РФ": астролог назвав точну дату капітуляції РосіїВідео

18:44

Навіщо 9 березня обов'язково клали цибулю та часник біля ліжка: прикмети і що не можна робитиВідео

18:17

Одна і та сама схема: екс-депутат Держдуми РФ розповів про причини провокації в Брянській областіВідео

18:14

Прикопали по-тихому: під Москвою виявили секретне кладовище ліквідованих в Україні вагнерівців

17:40

"Отримала найважчі поранення": від російської ракети померла речник ДСНС Євгенія ДудкаВідео

17:33

"Плюсуй українську": WAW та 1+1 media презентували відео про необхідність боротьби з культурною експансією рф

17:26

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

17:21

Що робити з малиною в березні: як підготувати кущі, щоб крупно вродилиВідео

17:05

Відбувся великий обмін: Україна повернула додому 130 захисників з російського полонуВідео

17:01

Робили "бавовну" в РФ: у Києві попрощалися з чотирма воїнами, які загинули у Брянській областіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти