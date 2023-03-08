"Проллється американська кров": Білий дім назвав 3 причини, чому США допомагають Україні

Кірбі наголосив, що підтримка з боку Штатів продовжиться, адже якщо США дозволять Путіну захопити Україну, то він на цьому не зупиниться.

Білий дім назвав 3 причини, чому США допомагають Україні/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, defense.gov

Сполученим Штатам Америки важливо допомагати Україні захистити себе від російської збройної агресії. І на це є три причини.

Зокрема, якщо США дозволять російському диктатору Володимиру Путіну захопити Україну, то у майбутньому це може коштувати Штатам ще більше грошей і навіть "може пролитися американська кров". Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу, цитує Голос Америки.

відео дня

Так Кірбі відповів на прохання журналіста пояснити американським виборцям, "які не до кінця розуміють, чому для США важливо так активно бути долученими до війни в Україні". Спочатку він порекомендував послухати виступ президента США Джо Байдена у Варшаві, де він "чітко пояснив, чому Україна має значення і чому ця війна має значення".

Після цього Кірбі назвав три причини, чому Штати допомагають і повинні продовжувати допомагати Україні.

1. "Війна за незалежність"

Він наголосив, що зараз Україна бореться за свою незалежність, за законне право існувати як країна. Посадовець додав, що США як ніхто повинні розуміти це.

"Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. І нам потрібна була іноземна допомога для цього", – сказав він.

2. "Продовольча криза і глобальний економічний ефект"

Кірбі наголосив: люди, які думають, що війна в Україні так далеко, що не впливає на них, повинні звернути увагу на економічний ефект, згадати літо і високі ціни на газ. Він зазначив, що війна "спровокувала продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність".

3. Якщо Путін захопить Україну, війна пошириться ще далі

Третьою причиною Кірбі назвав загрозу для світу з боку країни-агресорки Росії у разі, якщо їй вдасться захопити Україну. Якщо США просто складуть руки і дозволять Путіну це зробити, то російський диктатор на цьому не зупиниться, наголосив американський посадовець.

"Якою буде його наступна ціль? І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?", – зазначив Кірбі.

Ситуація на фронті

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про важливість утримання Бахмуту. Він наголосив: якщо російським загарбникам вдасться захопити Бахмут, вони можуть прорватися до інших населених пунктів Донецької області. Тому важливо, щоб українські військові втримали місто. Українські бійці продовжують боронити Бахмут, але "ніхто не має бути оточений".

Військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначає, що російські окупанти найімовірніше готуються стати в оборону. Перед цим вони хочуть спробувати вирівняти межі захопленої частини Донецької області. На думку Андрусіва, на фронті уже ймовірно стався злам.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив, чи вистачить Росії ресурсів для ведення війни проти України до літа 2023 року. Експерт зазначив, що жива сила в окупантів не закінчиться ніколи, а от гроші закінчаться до літа.

Вас також може зацікавити: