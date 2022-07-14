"Прильоти" на Дніпропетровщині: росіяни вдарили по околицях Нікополя

По Нікополю вдарили ракетами / Фото УНІАН

У Дніпропетровській області біля міста Нікополь у четвер увечері, 14 липня, чутні потужні вибухи, повідомляє в Telegram голова Нікопольської районної Військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоюємося. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав він.

Подробиці поки не повідомляються, інформації про поранених і загиблих також немає.

Ракетний удар по Вінниці

У результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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