Був командиром взводу спецпідрозділу "Кара-Дах": загинув молодий лейтенант "Чикаго"

Ангеліна Підвисоцька
14 січня 2026, 10:55
Ярослав Євтушенко вперше взяв участь у боях ще у 19 років. Він віддав своє життя заради побратимів та держави.
На фронті загинув лейтенант Ярослав Євтушенко / Колаж: Главред

Що відомо:

  • На фронті загинув молодий лейтенант Ярослав Євтушенко
  • Лейтенант з позивним "Чикаго" вперше потрапив на фронт ще курсантом
  • "Чикаго" був командиром взводу спецпідрозділу "Кара-Дах"

На фронті загинув молодий лейтенант Ярослав Євтушенко з позивним "Чикаго". Він вперше вступив у бій, захищаючи Україну від ворога, ще у 19 років, коли був курсантом. Відважний воїн був справжнім патріотом, який віддав своє життя заради держави. Сестра Ярослава особисто розповіла Главреду про те, який бойовий шлях пройшов її брат.

Ярослав Євтушенко – що відомо

Ярослав Євтушенко народився 2002 року у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області. У шкільні роки він займався спортом, був кандидатом майстра спорту з годзу-Рю карате. Ярослав був призером республіканських та міжнародних змагань. За власною ініціативою він почав тренувати у школі дітей.

відео дня

"Він був найсвітлішою людиною, яка була дуже життєрадісною. У нього було дуже багато друзів. Він ніколи ні на що не скаржився, міг знайти компроміс. Він бачив лише позитив. Це дуже світла людина", - каже сестра.

Після школи Ярослав пішов на строкову службу, а у 2021 році вступив до Харківської національної академії Нацгвардії України.

Ярослав Евтушенко
На фронті загинув лейтенант Ярослав Євтушенко / фото: Главред

Початок повномасштабної війни

24 лютого 2022 року , коли почалась повномасштабна війна, Ярослав був курсантом. Вони не були повноцінними солдатами, але стали на захист Харківщини. Тоді Україна не мала достатньо сил для оборони, тому командування прийняло рішення залучати навіть курсантів.

"Їх відправили, як повноцінних солдатів. Вони пішла у бій. Вони були в оточенні, у них були поранення. Але він ніколи не казав, що йому страшно", - пригадує сестра.

Вона розповідає, що Ярослав був на бойовому чергуванні у Харкові, коли розпочався мінометний обстріл. Тоді він був посічений осколками, після чого йому робили операцію. Лише згодом він розповів рідним про своє поранення.

"У активних бойових діях він був на початку 2022 року. Це були безперервних 2 місяці, їх ніхто не замінював. Тоді були бої, оточення. Були періоди, що не було зв’язку, підвозу води, їжі та медикаментів. Йому було 19 років. Потім його та побратимів евакуювали. Він продовжив навчання", - каже жінка.

Знову потрапив на фронт Ярослав вже восени 2025 року, коли завершив навчання. Під час війни він отримав звання лейтенанта. "Чикаго" став командиром розідувального взводу спецпідрозділу "Кара-Дах" Нацгвардії України. Він виконував бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Ярослав Евтушенко
На фронті загинув лейтенант Ярослав Євтушенко / фото: Главред

Відчував, що може загинути

Сестра зізнається, що Ярослав в якийсь момент ніби відчув, що він може загинути. Тоді він навіть говорив з мамою про це та сказав, як саме хоче, щоб його поховали.

"Він коли приїжджав у останню відпустку, він сказав мамі: "Якщо зі мною щось станеться, я хочу, щоб мене хоронили з дому і щоб був коровай". Він відчував, що щось може статися", - розповідає вона.

Ярослав Евтушенко
На фронті загинув лейтенант Ярослав Євтушенко / фото: Главред

Загибель лейтенанта "Чикаго"

22 червня, у неділю, Ярослав пішов на своє останнє завдання. Він та побратими пішли на підмогу до військових у населений пункт Мала Шапківка Харківської області, з якими був раптово втрачений зв’язок. Однак за кілька днів був втрачений зв’язок і з самим Ярославом. Усі вони вважались зниклими безвісти.

Згодом виявилось, що росіяни здійснили обстріл тієї території, де був "Чикаго" зі своїми побратимами. Внаслідок отриманих травм він загинув. Тіло тривалий час не могли знайти, вдалося лише за допомогою безпілотників.

Згодом військові змогли дістатися до тіла та вивезли його. Тіло Ярослава два тижні пролежало, присипане землею.

Друг Ярослава казав, що той він міг залишитися у відносній безпеці та працювати з документами, але він твердо вирішив – буде захищати Україну на фронті.

"Його друг казав, що Ярослав завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації, але якщо мова заходила про нагороди, то він не розповідав про свої заслуги сам від себе. Його друзі відгукуються про нього як про людину, яка першою приходила на допомогу, яка могла витягнути хлопців з будь-якої ситуації. Він завжди налаштовував хлопців у бою", - розповідає сестра.

Ярослав Евтушенко
На фронті загинув лейтенант Ярослав Євтушенко / фото: Главред

Петиція

Рідні загиблого лейтенанта просять підписати петицію про посмертне присвоєння звання Героя України Ярославу Євтушенко.

"Усі, хто знав Євтушенка Ярослава, пам'ятають його як сміливого, небайдужого, життєрадісного юнака, який ніколи не ховався за спини інших. Своє коротке життя він віддав за свободу і щасливе майбутнє нашого народу", - йдеться у тексті петиції.

Якщо ви хочете долучитися та підписати петицію, зробити це можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Воїни, які віддали життя за Україну - що відомо

Нагадаємо, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.

У ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.

Як повідомляв Главред, 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Гуляйполю на Запоріжжі. У результаті атаки загинули командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич і його заступник Дмитро Романюк.

20:27

Чому кіт перестав спати з господарем: причина серйозніша, ніж здаєтьсяВідео

20:12

"Ситуація погіршується": сотні будинків без опалення, названо цілі ударів РФ

19:57

Малюк залишається в СБУ і обіцяє нову "палаючу бавовну" в РФ

