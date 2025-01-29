Викладачі військових навчальних закладів мають бути на фронті - Зеленський

Викладачі військових ліцеїв та вищих військових навчальних закладів повинні бути на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед курсантами та ліцеїстами.
Він переконаний, що лише у такому випадку вони зможуть навчити інших, що таке війна.
"Усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті. Що таке сучасна війна. А отже, ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід. Повинні бути на фронті, тому, що тільки так можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі. Не тільки в книжках, хоча і книжки також важливі", — заявив президент України.
Дивіться відео про мобілізацію викладачів військових навчальних закладів:
Мобілізація в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.
Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.
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