Викладачі військових навчальних закладів мають бути на фронті - Зеленський

Президент України вважає, що лише так вони зможуть навчити ліцеїстів та курсантів.

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Викладачі військових ліцеїв мають бути на фронті / Коллаж: Главред, фото: ОП

Викладачі військових ліцеїв та вищих військових навчальних закладів повинні бути на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед курсантами та ліцеїстами.

Він переконаний, що лише у такому випадку вони зможуть навчити інших, що таке війна.

"Усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті. Що таке сучасна війна. А отже, ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід. Повинні бути на фронті, тому, що тільки так можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі. Не тільки в книжках, хоча і книжки також важливі", — заявив президент України.

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Дивіться відео про мобілізацію викладачів військових навчальних закладів:

Викладачі військових ліцеїв мають бути на фронті / фото: скріншот

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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