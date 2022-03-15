"Мочать гнид ракетами навздогін": у Мережі розповіли про потужний контрудар ЗСУ під Києвом

ЗСУ перейшли в контратаку під Києвом / УНІАН

У вівторок ввечері, 15 березня, Збройні Сили України перейшли в контрнаступ і звільнили від російських окупантів Бучу, Ворзель, Ірпінь та Бородянку.

Ворога відкинули на 40-50 км від Києва, розповів журналіст Сергій Лойко на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на повідомлення очевидців.

"3 години поспіль була така жесть в районі Ірпеня, Бучі, Стоянки, Ворзеля, Мили, що вуха загорталися, будинок ходуном ходив, а небо просто горіло. Такого не було навіть, коли Ірпінь з Бучею орки бомбили. Схоже, наші розлютилися не на жарт, оточили цих гнид і влаштували їм випалену землю!"- пише він.

Журналіст каже, що окупантів "мочили" Градами, ракетами і "ще чимось дуже потужним". Він уточнив, що станом на 20:17, що рашистів "женуть вже хвилин 40 з ракетами навздогін".

Осторонь Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Бородянки настала ввечері "гробова тиша" - очевидець припускає, що рашистів "відігнали" на кілометрів 40-50. Ймовірно, вони вже у Макарова.

Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента України Олексій Арестович розповів про серйозний успіх армії в протистоянні окупантам. ЗСУ перейшли в контрнаступ.