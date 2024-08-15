Війська НАТО в Україні: про відправлення своїх солдатів заговорили у Німеччині

У Німеччині зробили гучну заяву про відправлення своїх військ в Україну з особливою місією.

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В Німеччині заговорили про введення військ в Україну / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com, фото twitter.com/USNATO

Представник Німеччини - очільник Тюрінгії налетів на Путіна та підтримав відправлення німецьких військових в Україну.

Німеччині варто надіслати своїх солдатів під миротворчим мандатом ООН. Його необхідно створити після припинення активних бойових дій.

З такою ініціативною в інтерв'ю Spiegel виступив чинний прем’єр-міністр федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамелов.

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"Якщо реалізується сценарій припинення вогню, то потрібно "бути відкритими до [ідеї відправки в Україну] солдатів Бундесверу під мандатом ООН. Якщо буде припинення вогню, ми, європейці, повинні бути готові відправити миротворців в Україну", – сказав він.

Хто такий Бодо Рамелов Бо́до Ра́мелов (нім. Bodo Ramelow; нар. 16 лютого 1956, Остерхольц-Шармбек, Нижня Саксонія - німецький політик, член партії "Ліві", прем'єр-міністр Тюрінгії з 2014 року (з перервою в лютому-березні 2020 року).

Таким чином Рамелов виступив з критикою попередньої позиції своєї власної "Лівої партії". Вона ніколи чітко не висловлювалася проти російської агресії.

Політик, не підбираючи слів, назвав попереднє керівництво партії рупором пропаганди Кремля.

На думку чинного прем’єр-міністра федеральної землі Тюрінгія, під гаслами про необхідність переговорів та обопільних поступок партія "лише поширювала аргументи Путіна".

Диктатора Росії Бодо Рамелов назвав "шовіністом" та "імперіалістом".

"Я не буду заступатися за нього, навіть якщо це може коштувати мені голосів", – наголосив він.

Німеччина і війна в Україні - останні новини

Нещодавно у Німеччині виступили проти допомоги Україні. Прем’єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні. Він не сумнівається, що війна в Україні закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози, однак варто готуватись до найгіршого. Командир регіонального командування "Гамбург" капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що країна має бути готова до війни.

Ні для кого не секрет, що РФ готується почати війну проти НАТО. Уряд Німеччини вже підготував план організації військової структури ФРН на випадок збройної агресії проти країн-членів НАТО, зазначають німецькі ЗМІ.

За інформацією BILD, уряд вже створив документ під назвою "Оперативний план Німеччина" ("OPLAN DEU"), який визначає, як повинна бути організована військова структура ФРН на випадок можливого військового конфлікту. Основним завданням Німеччини є забезпечення розгортання і постачання сил НАТО паливом, продовольством та медикаментами.

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