Вплине на ситуацію в морі: британська розвідка оцінила удар по 'Сергію Котову'

В британській розвідці відзначили, що корабель "Сергей Котов", який був знищений Силами оборони, приєднався до Чорноморського флоту у липні 2022 року.

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Британська розвідка назвала наслідки знищення корабля "Сергій Котов" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Протягом останніх п'яти тижнів українським силам вдалося потопити три військових російських кораблі. Це дозволило Україні продовжувати обмежувати свободу маневру Чорноморського флоту РФ. Про це йдеться у розвідувальному звіті міністерства оборони Великої Британії.

В британській розвідці зазначають, що 5 березня у Головному управлінні розвідки України оголосили про знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов" біля Керченської протоки на сході Чорного моря.

Зазначається, що "Сергія Котова" потопили українські морські безпілотники Magura V5, які використовувалися і при атаках на російський десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року.

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Згідно з інформацією від міністерства оборони Великої Британії, "Сергій Котов" приєднався до Чорноморського флоту лише у липні 2022 року.

Британська розвідка зауважує, що це вже третє судно Чорноморського флоту Росії, яке було знищене українськими військовими за останні п'ять тижнів.

"Ймовірно через втрату ЧФ 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі", - додають у британському відомстві.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Знищення російского корабля "Сергей Котов"

Як повідомили в Голоному управлінні розвідки, під час атаки на російський корабель "Сергій Котов" у ніч з 4 на 5 березня отримали поранення принаймні 27 російських військових.

Знищення українськими морськими дронами корабля "Сергій Котов" Чорноморського флоту РФ викликало серйозне обурення серед російських військових та пропагандистів, зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Знищений українськими силами патрульний корабель "Сергій Котов" виконував завдання з охорони Керченської протоки. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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