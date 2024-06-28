Повістки будуть надсилати поштою: Кабмін оголосив про нові зміни – деталі

Документ можуть надіслати рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення після закінчення 60 днів для уточнення облікових даних.

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Повістки будуть доставлятися поштою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747.

Згідно з документом, повістка або інший документ про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Норму про "повідомлення про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

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Варто зауважити, що документ можуть надіслати рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення після закінчення 60 днів для уточнення облікових даних. Це дає змогу підтвердити отримання через поштового оператора.

Повістка також може бути підтверджена:

датою отримання особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

датою відмови від отримання поштового відправлення або відсутністю особи за адресою її місця проживання, повідомленою ТЦК.

Оновлення військово-облікових даних в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні розширили список категорій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Чиновники Кабміну детально пояснили, хто потрапить під це рішення.

Військовозобов'язані українці, які тривалий час проживають за кордоном, можуть стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та СП. Кабмін дозволив чоловікам закордоном ставати на облік у консульствах.

Наразі відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є 1 мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

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