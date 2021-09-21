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"Трусить весь світ": Зеленський у США розповів про роль ООН у врегулюванні конфлікту в Україні

21 сентября 2021, 06:43

Україна шукає рішення щодо Донбасу та Криму. 76-та сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати одним з майданчиків для таких питань, зазначив Зеленський.

Зеленський
Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку / Фото офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральна Асамблея ООН є "одним з центральних майданчиків", на яких Україна може висловити протест щодо незаконної окупації частини Донбасу та анексії Криму. Про це глава держави заявив під час робочого візиту до США.

При цьому за його словами, "складно сказати" про ефективність ООН у врегулюванні конфлікту в Україні.

"Ми повинні не лише говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення щодо Донбасу та Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - заявив Зеленський, передає телеканал Дом.

За його словами, Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для зустрічей з різними країнами. Зокрема, Зеленський анонсував зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

"І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що ООН визнала Кримську платформу, що дуже важливо для України.

"Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час", - сказав президент України.

Зеленський акцентував, що щодо геополітичної ситуації зараз "трусить весь світ".

"Лише через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми", - резюмував він.

Візит Зеленського до США

Як відомо, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій, зокрема з генсеками ООН і НАТО.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

Як відомо, 14 вересня Генасамблея ООН відкрила свою 76-у сесію. Загальні дебати ГА ООН проходитимуть з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

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Раніше прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров заявляв, що президент Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Колишній посол України в США Валерій Чалий припустив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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Володимир Зеленський Генасамблея ООН анексія Криму війна на Донбасі новини України
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