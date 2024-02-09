'Потрібна зброя і люди': майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

Гетьман розповів, як зміна головнокомандувача на третьому році повномасштабної війни може вплинути на ситуацію на фронті.

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Що на фронті змінить Сирський / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, t.me/osirskiy

Майор запасу Національної гвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що може змінитися після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

"За великим рахунком, принаймні швидко нічого не зміниться. Бо для того, щоб робити якісь позитивні зміни, десь завдати більше шкоди ворогу чи зробити якісь наступальні дії, для цього потрібні сили й засоби. В армії це люди та зброя. Якщо в будь-якого головнокомандувача чи командира не вистачає людей і зброї, щоб робити, наприклад, наступальні дії, то він їх не буде робити. Я зараз не кажу про Сирського - про будь-яку людину. Якщо він знає, розвідка працює, звісно, що ворог може йому протиставити, і якщо в нього немає потрібної кількості всього, що необхідно для того, щоб цього ворога здолати, то ніхто не полізе в цей бій. Як ви можете з перочинним ножем іти в бій проти людей з кулеметами. Це наприклад", - розповів військовий експерт для ТСН.

За його словами, Олександр Сирський - досвідчений військовий і не вдаватиметься до "м’ясних штурмів". А якимось гаслами, наказами, силою волі та духу перемогти ворога, на жаль, неможливо.

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"Для цього потрібна зброя і люди, які будуть цією зброєю користуватися. Якщо цього немає, то не буде жодних суттєвих змін на лінії фронту, навіть якщо комусь цього дуже сильно хочеться", - каже Олексій Гетьман.

Зеленський призначив Сирського головнокомандувачем ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Сирського Олександра. Президент наголосив, що відтепер ЗСУ очолюватиме нова управлінська команда, яка має об'єднати бачення війни на всіх рівнях керівництва.

Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Генерал-полковник Збройних сил України, новий головком Олександр Сирський назвав головні завдання, які потрібно виконати для зміни ситуації у військах.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Сирським. Під час наради обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Також звернули увагу на налагодження системи логістики.

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