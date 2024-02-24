"Потім буде занадто пізно": Зеленський висловився щодо загрози захоплення Куп'янська

Реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже непогана, нагадав президент.

https://glavred.net/ukraine/potom-budet-slishkom-pozdno-zelenskiy-vyskazalsya-naschet-ugrozy-zahvata-kupyanska-10544696.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський оцінив ситуацію навколо Куп'янська / Колаж: Главред, Фото: 14-та ОМБр, ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність загрози захоплення окупантами РФ Куп'янська Харківської області.

Як підкреслив він в ході спільної прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо, не варто боятися повторної окупації Куп'янська, тому що оборонна лінія захисту в Харківській області "дуже непогана".

На питання про те, чи погоджується він з думкою, що Захід повинен перестати обіцяти, а терміново надавати зброю зараз, тому що "потім буде занадто пізно", глава держави визнав, що є військові затримки, але та "оборонна підтримка, яка нам надається — важливо, щоб вона приходила вчасно".

відео дня

"Але я хочу вам сказати і нагадати меру, що реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже непогана. Завдяки нашим людям, а й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це потрібно не забувати. Але ми повинні бути і вдячні за те, що ми не наодинці проти такого ворога. І треба про це теж не забувати", — додав Зеленський.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Загроза захоплення Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

В РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.