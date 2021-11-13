"Втратили 40 кілограмів ваги": українські альпіністи першими у світі підкорили гору в Гімалаях

Гора Аннапурна / Reuters

Троє українських альпіністів першими у світі підкорили гору Аннапурну (висотою 7555 метрів) в Гімалаях. І благополучно повернулися в Україну, повідомляє портал ТСН.

Микита, В'ячеслав і Михайло схудли на 40 кілограмів (на трьох). Їжі було мало, бо через погані погодні умови експедиція в горах вимушено подовжилася. Кожен з них схуд більш ніж на 10 кілограмів. Вниз їм довелося спускатися вже на вертольоті. Тепер їх зустріли як героїв в українському аеропорту Борисполі.

Велика подорож остаточно закінчена. Михайло з сім'єю - летять відігріватися на курорт до Туреччини. В'ячеслав і Микита – над подальшими планами поки думають і обговорюють. А підкорення вершини Аннапурну прямо в аеропорту всі дружно святкують - варениками своїх дружин і подруг.

Альпіністи благополучно повернулися в Бориспіль / скріншот з відео

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в горах Північної Осетії групу альпіністів накрила снігова лавина. Серед постраждалих - троє громадян України

Очевидець події - одиночний турист-врятував одну жінку, витягнувши її з-під снігу. За попередньою інформацією, у постраждалої перелом ноги.