"Втрата свідомості і блювота": у військових спостерігаються симптоми хімічного отруєння - Арестович

Російська авіація, за попередніми даними, завдала удару по ємностях з аміаком в Харківській області.
В Харківської області російські війська могли застосувати хімічну зброю. Після вибуху там піднявся величезний гриб рудого кольору на Ізюмському напрямку.
Разом з тим, в українських військовослужбовців фіксують симптоми хімічного отруєння. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал.
За його словами, російська авіація, за попередніми даними, завдала удару по ємностях з аміаком в Харківській області.
"Вже пішла інформація про те, що росіяни нібито використовували хімічну зброю, тому що були хімічні ураження наших військовослужбовців. Однак це не хімічна зброя. Такі попередні дані, уточню", - сказав Арестович.
Серед симптомів у військових - втрата свідомості і блювота.
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Що відомо про удар окупантів у Харківській області
11 травня на Ізюмському напрямку очевидці зафіксували, як величезний гриб рудого кольору піднімається вгору.
Місцева влада також повідомила, що через обстріли був пошкоджений поїзд з аміачною селітрою. Однак там додали, що загрози для життя місцевих жителів немає. Однак просять обмежити перебування на відкритому повітрі і не відкривати вікна будинку.
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