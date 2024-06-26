Втрати Росії у війні б'ють "абсолютні рекорди": з чим це пов'язано

Олександр Коваленко очікує одразу кілька "абсолютних" місячних рекордів зі знищеної техніки та особового складу ЗС РФ.

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Росія зазнає великих втрат у боях із ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Окупанти в боях із ЗСУ зазнають великих втрат. У червні буде встановлено відразу кілька рекордів. Подробиці розкрив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

26 червня було встановлено "абсолютний рекорд" втрат Росією протягом місяця спецтехніки - нараховано всього 228 одиниць. За словами Коваленка, головна причина цих втрат - бажання рити окопи біля самої лінії зіткнення та евакуація.

Коваленко очікує, що у четвер, 27 червня, буде встановлено ще один "абсолютний місячний рекорд" за втраченою артилерією. На сьогодні цей показник сягає 1 137 од.

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На думку експерта, такі результати - насамперед заслуга контрбатарейної боротьби ЗСУ завдяки більшій кількості боєприпасів.

"Снаряди стали надходити - і це дуже добре. Дуже добре і те, що якість контрбатарейної боротьби окупантів погіршується, що пов'язано як із гаубицями, які вони отримують, так і з БК", - упевнений оглядач.

До кінця місяця другі позиції за втратами посяде показник автотранспорту та особовий склад, пише Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті

Як писав Главред, просування Росії застопорилося в Харківській області через величезні втрати у техніці та особовому складі. Українські захисники констатували, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється - росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.

Зокрема, втрати росіян біля Часового Яру щодня сягають до 80 осіб, проте окупанти не відмовляються від спроб захопити місто. На Харківському напрямку РФ підтягує резерви.

Крім того, десятки окупантів залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Ситуація в місті мінлива. Тривають вуличні бої.

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