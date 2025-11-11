Наслідки атак РФ: стало відомо, які області знеструмлені після ударів

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Внаслідок атаки РФ знеструплено три області України / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, Freepik

Головне:

Після ударів РФ частково знеструмлені Одеська, Запорізька та Дніпропетровська області

На Кіровоградщині 16 населених пунктів знеструмлені через негоду​​​

"Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії

Армія РФ минулої доби атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях, внаслідок чого вранці 11 листопада є знеструмлення в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На Кіровоградщині 16 населених пунктів знеструмлені через негоду.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За повідомленням ДТЕК, в Одеській області залишаються знеструмленими 14,6 тисяч осель.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг", - повідомляють в "Укренерго".

Зазначається, що споживання електроенергії станом на 9:30 вівторка було на 2,6% вищим, ніж в цей же час минулого дня. Причиною цього є хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зростання енергоспоживання із загальної мережі.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Чи можливий повний блекаут - думка експерта

Продовження російських обстрілів, особливо під час зими, може призвести до масштабного блекауту, тобто до відключення споживачів. Так вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерт переконий, що єдиний варіант у такій ситуації - ввести систему у "штучну кому". Так, як це було у 2022 році, під час штучного блекауту - контрольованого, примусового відключення енергоблоків АЕС. МАГАТЕ тоді це офіційно оприлюднило, хоча Міненерго України на той момент утримувалося від коментарів.

"Але, чесно кажучи, це надзвичайно складно й ризиковано. Бо така ситуація передбачає непрогнозовані наслідки для цих блоків, адже невідомо, чи можна буде їх потім нормально увімкнути" - додає він.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що в Україні можливі відключення світла від 10 до 16 годин на добу. Причинами є погодні умови та атаки РФ.

Нагадаємо, найближчим часом про скасування графіків відключень електроенергії не може йти й мови. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення пошкоджених об’єктів потребує значного часу.

Раніше, 8 листопада РФ завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. Внаслідок атаки зупинилися всі ТЕЦ Центренерго і генерація електроенергії на цих об'єктах наразі відсутня.

