Після заяви про 'голодних українок': скандального професора покарають - деталі

Професора планують покарати в рамках закону.

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Скандал із професором КНУ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Коротко:

Заява Микити Василенка про "голодних жінок" набрала розголосу

Керівництво КНУ має намір вжити заходів стосовно професора

Дмитро Лубінець відреагував та написав листи до МОН

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка має намір вжити заходів стосовно професора Микити Василенка, який днями потрапив у скандал. Про це повідомив ректор закладу Володимир Бугров у коментарі hromadske.

"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую", — сказав він. відео дня

Однак, ректор ухилився від прямої відповіді на питання, які саме заходи будуть вжиті.

За його словами, професора покарають в рамках закону так, щоб потім це рішення "не могло бути оскаржене в суді".

Варто додати, що на скандал також відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування.

"Також вбачаю потребу звернутися до СБУ. Неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи", - наголосив він.

Скандал із професором КНУ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко, обговорюючи можливе введення миротворчих військ на територію України заявив, що поява іноземних військових "вирішить демографічну проблему",

Зокрема, він говорив про "щонайменше сорок тисяч чоловіків із грошима, "голодних" на жінок. І сотні тисяч "голодних" українок".

В мережі на це швидко відреагували та заявили, що раніше студенти інституту журналістики вимагали звільнення Василенка. Його звинувачували у просуванні сексистських та проросійських наративів.

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Хто такий Микита Василенко? Микита Кімович Василенко — український журналіст, педагог, письменник. Професор, доктор філології, кандидат філософських наук. Фахівець з інформаційних жанрів, репортер. Член політради політичної партії "Союз Лівих Сил", яка була заборонена в Україні після початку російського вторгнення 2022 року. Також з його ім'ям пов'язано кілька скандалів. Зокрема, 1 лютого 2022 року на сайті Президента України була опублікована російськомовна петиція, автор якої вимагав від Президента провести "денацифікацію" та припинити узурпацію влади в країні. При цьому у заголовок петиції та її текст були винесені цитати Миколи Василенка з його інтерв'ю проросійському телеканалу News One про те, що РФ начебто не збиралася нападати на Україну, оскільки їй не потрібні "найбрудніше місто в світі — Київ", спустошена країна та бунтівне населення. Василенко також неодноразово ставав фігурантом скандалів із студентами Навчально-наукового інституту журналістики КНУ, де він працює викладачем. Так, у 2024 році студенти висунули керівництву Інституту вимогу про звільнення Василенка з посади через проросійські та сексистські висловлення і звернулися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. У зверненні цитувалися наступні висловлювання Василенка: "Жінки можуть чогось досягнути у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат" та "Я проти того, щоб всі мали права, особливо жінки". Також у зверненні йдеться про сексуальні домагання Василенка до однієї зі студенток, якій він погрожував у разі незгоди знищенням її кар'єрних перспектив. У підсумку Інститут виніс Василенку догану, однак він залишився на посаді, пише Вікіпедія.

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