Після скандальних заяв: посол США в Україні Брінк залишає свою посаду

Представниця Держдепартаменту США заявила, що Брінк повертається додому.

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Брінк більше не посол США в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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США підтвердили відставку посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк

Брінк не згадала Росію у своєму повідомленні щодо удару по Кривому Рогу

У США офіційно підтвердили, що посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду. Цю інформацію озвучила представниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу для журналістів.

"Вона повертається додому. Так. Так що це офіційно", – сказала Брюс. відео дня

Водночас, відповідаючи на запитання про можливий тиск на Брінк або вказівки щодо уникання згадок про Росію в контексті атак на Україну, речниця заявила, що їй про це нічого не відомо.

Це питання, ймовірно, було пов’язане з тим, що у своєму повідомленні після удару по Кривому Рогу Брінк не назвала Росію відповідальною за ракетну атаку.

Тим часом журналіст Крістофер Міллер із Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомив, що рішення Брінк піти з посади могло бути викликане як її незгодою з політичним курсом нової американської адміністрації, так і особистими причинами. Також зазначалося, що на неї тиснули як з боку Білого дому, так і з боку президента України Володимира Зеленського.

Удар РФ по Кривому Рогу - що відомо

Як повідомляв Главред, ввечері 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши балістичною ракетою житловий район у центрі міста. Внаслідок цього обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки, а неподалік місця влучання знаходився дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю атаку, закликавши світову спільноту до рішучих дій у відповідь на російську агресію.

Крім того, після ракетного удару, ближче до півночі, Кривий Ріг зазнав атаки БПЛА. За інформацією ОВА, внаслідок цієї атаки виникли пожежі в будинках та на об'єктах інфраструктури, загинула 56-річна жінка та ще семеро людей отримали поранення.

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Що таке посольство США в Україні? Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні — дипломатична установа США в Києві, що відкрита з 23 січня 1992. З травня 2022 року посол Брінк була призначена президентом Байденом на посаду Посла США в Україні, пише Вікіпедія.

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