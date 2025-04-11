Після скандальних заяв: посол США в Україні Брінк залишає свою посаду

Представниця Держдепартаменту США заявила, що Брінк повертається додому.
Посилання скопійоване
Головне:
США підтвердили відставку посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк
Брінк не згадала Росію у своєму повідомленні щодо удару по Кривому Рогу
У США офіційно підтвердили, що посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду. Цю інформацію озвучила представниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу для журналістів.
"Вона повертається додому. Так. Так що це офіційно", – сказала Брюс.
відео дня
Водночас, відповідаючи на запитання про можливий тиск на Брінк або вказівки щодо уникання згадок про Росію в контексті атак на Україну, речниця заявила, що їй про це нічого не відомо.
Це питання, ймовірно, було пов’язане з тим, що у своєму повідомленні після удару по Кривому Рогу Брінк не назвала Росію відповідальною за ракетну атаку.
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Тим часом журналіст Крістофер Міллер із Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомив, що рішення Брінк піти з посади могло бути викликане як її незгодою з політичним курсом нової американської адміністрації, так і особистими причинами. Також зазначалося, що на неї тиснули як з боку Білого дому, так і з боку президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляв Главред, ввечері 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши балістичною ракетою житловий район у центрі міста. Внаслідок цього обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки, а неподалік місця влучання знаходився дитячий майданчик.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю атаку, закликавши світову спільноту до рішучих дій у відповідь на російську агресію.
Крім того, після ракетного удару, ближче до півночі, Кривий Ріг зазнав атаки БПЛА. За інформацією ОВА, внаслідок цієї атаки виникли пожежі в будинках та на об'єктах інфраструктури, загинула 56-річна жінка та ще семеро людей отримали поранення.
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні — дипломатична установа США в Києві, що відкрита з 23 січня 1992. З травня 2022 року посол Брінк була призначена президентом Байденом на посаду Посла США в Україні, пише Вікіпедія.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.