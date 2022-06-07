Послали за кораблем і влупили з РПГ: бійці ССО впритул розстріляли ворожу БМП

Бійці ССО впритул розстріляли ворожу БМП/ Скрін з відео, УНІАН

Воїни Сил спеціальних операцій знищили російську бронемашину, влучно поціливши в неї з ручного протитанкового гранатомета.

На ворожутехніку українські воїни наткнулися, коли пішли у розвідку повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

Бронемашина противника була небезпечно близько. Та захисники України розстріляли її впритул, відправивши за маршрутом російського військового корабля.

Також в командуванні ССО оприлюднили емоційне відео знищення російської бронемашини.

"Відео з дещо емоційним коментарем воїнів ССО. Втім, яким воно ще може бути, коли майже впритул розстрілюєш з РПГ ворожу бронемашину. Цю БМП-2 оператори Сил спеціальних операцій ЗС України виявили під час проведення спеціальної розвідки. І, вирішивши не гаяти ані секунди часу, знищили техніку противника", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ і відтіснили війська РФ на кількох напрямках. Зокрема, українські військові завдали ударів за допомогою вертольотів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині і вдарили з літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Також раніше повідомлялося, що блокада південних українських портів російськими окупантами може бути послаблена, адже українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від своїх узбережь на 100 кілометрів.

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