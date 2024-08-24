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"Хворий дід не диктуватиме червоні лінії": Зеленський зробив заяву в День незалежності

Альона Вороніна
24 серпня 2024, 12:08
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Рано чи пізно українська відповідь прилетить у кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для життя держави й людей України, наголосив президент.
Владимир Зеленский, украинские военные
Зеленський зробив заяву в День незалежності/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Оперативне командування "Захід"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День незалежності й наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не буде диктувати нам червоні лінії.

Відеозвернення, яке було опубліковане вранці в суботу, 24 серпня, Зеленський записав з Сумської області, біля річки Псел за декілька кілометрів від кордону з країною-агресоркою Росією.

Він наголосив, що своїм повномасштабним вторгненням в Україну 913 днів тому РФ порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду, безмежно прагнучи одного – знищити нас.

відео дня

"Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією", – наголосив український президент.

Глава Української держави зазначив: ворог повинен пам’ятати, що рано чи пізно українська відповідь прилетить у кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для життя держави й людей України. Противник буде знати, що таке відплата по-українськи – гідна, симетрична, далекобійна, сказав Зеленський.

У той же час він наголосив, що Україні не потрібні чужі області, а потрібен мир і спокій вздовж усього українського кордону протяжністю 6992 кілометри.

Росія не диктуватиме українцям червоні лінії

Також Зеленський зазначив, що країна-агресорка Росія не буде диктувати для України червоні лінії, адже наша держава обирає свій шлях сама.

"Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", – наголосив Зеленський.

Війна в Україні – останні новини

Раніше в Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині. Російські загарбники перекинули в Курську область певні сили і хочуть завадити діям українських військ.

Також раніше повідомлялося, що Путін удумав "прийом" щодо Курської області – у США розкрили деталі. Володимир Путін навряд чи виступить зі зверненням до російського народу, пропагандисти продовжують переконувати росіян у неправдивій інформації.

У матеріалі CNN зазначили, що Україна здатна змінити хід війни – на Заході оцінили операцію в Курській області. Операція Сил оборони України в Курській області показала, що в окупантів агресора Росії безліч слабких місць. Київ не приречений, а здатний переломити хід війни.

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