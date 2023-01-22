Поразка України буде катастрофою, Європа теж повинна боротися з Путіним - The Guardian

Європа повинна вести свої власні битви, а не ховатися, як це намагається зробити Шольц, за спідниці Америки, вважає Саймон Тісдолл.

Загрози Росії ще одним наступом є моментом максимальної небезпеки / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Союзники України повинні діяти швидко та рішуче в боротьбі проти фашизму, який уособлює кремлівський диктатор Володимир Путін. Причому, щоб перемогти, Європа повинна дати відсіч усім, що у неї є, навіть ризикуючи, що національні збройні сили "врешті-решт візьмуть безпосередню участь у бойових діях".

Про це йдеться у статті "Україна бореться за всіх нас. Тепер Європа теж повинна боротися з Путіним" оглядача The Guardian і помічника редактора газети Саймона Тісдолла.

За його словами, погрози Росії ще одним наступом є моментом максимальної небезпеки в її повномасштабній війні проти України.

"Європа повинна боротися. Усвідомлення прийшло повільно. Проте, майже через рік після того, як Росія вторглася в Україну, більшість західних урядів нарешті зрозуміли, що війна Києва за виживання – це і їхня війна. Це боротьба на смерть за Україну, а також за європейську демократію, права і цінності. Це боротьба з історичними вадами фашизму та імперіалізму, втіленими Путіним, диктатором нашого часу", – пише таналітик.

Тісдолл вважає, що у Європи фактично немає вибору, окрім як боротися з агресором. Адже в міру того, як РФ подвоює ставку у війні, наближається поворотний момент, "коли трагедія перетворюється на крах або тріумф".

Момент, коли війна стала звичною і стомлюючою, є максимальною небезпекою, зазначив аналітик. І добре, що нарешті зі Швеції, Іспанії, Нідерландів, Франції, Польщі та країн Балтії поставки зброї для ЗСУ перетворюються на терміновий потік.

За його словами, в глибині душі європейці прекрасно розуміють, що можлива поразка України буде катастрофою. Опитування показують, що громадська думка залишається вкрай ворожою по відношенню до Росії. Хоча багато людей підтримали б врегулювання війни шляхом переговорів, вони розуміють, що нині це недосяжно. Тим часом нерішучі, невигадливі лідери, такі як канцлер Німеччини Олаф Шольц, захоплюються "припливною хвилею огиди".

"Європа, щоби здобути перемогу, повинна дати відсіч всім, що у неї є, навіть ризикуючи тим, що національні збройні сили в кінцевому результаті вступлять в безпосередній бій", - вважає аналітик.

Тісдолл обурився через суперечки щодо поставок танків Leopard.

"Українці воюють за всіх нас, так навіщо зв'язувати їм руки?" - обурився він.

За його словами, політики Східної та Центральної Європи більш тверезо оцінюють фізичну загрозу з боку Росії. Вони хочуть, щоб НАТО відправило Києву і бойові літаки.

"Наскільки іншою було б справа сьогодні, припускають вони, якби менш обережний західний альянс розгорнув таку зброю в Україні минулої весни. Це питання, яке президент США Джо Байден, де-факто бос НАТО, повинен поставити собі, коли він знову вагається, цього разу через заяву Києва про ракети великої дальності, які можуть вразити бази в окупованому Криму та самій Росії", - зазначив Тісдолл.

Оглядач The Guardian додав, що "безглуздо звинувачувати США, які надають левову частку зброї і допомоги, включаючи $2,5 мільярда тільки минулого тижня".

"Європа повинна вести свої власні битви, а не ховатися, як це намагається зробити Шольц, за спідниці Америки. Навіть президент Франції Еммануель Макрон відмовився від своєї гарячої лінії миру з Москвою і постачає важку броню Україні. Він теж розуміє, що Європа повинна боротися", – резюмував автор статті.

Наступ РФ в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці.

В Інституті вивчення війни також заявили, що РФ готує новий великий наступ на Україну. Аналітики назвали три сценарії.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що українській армії терміново потрібні західні бойові танки, зараз час має вирішальне значення. За словами Маркарової, якби західні партнери вчасно передали нашій державі таку військову допомогу, це могло б допомогти попередити запланований Росією новий наступ, який країна-агресор хоче здійснити навесні.

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