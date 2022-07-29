"Популяризувала комунізм": в Івано-Франківську жінці дали 5 років в'язниці за пости у "ВКонтакте"

В Івано-Франківську жінці дали 5 років в'язниці за пости у "ВКонтакте" / колаж УНІАН і "ВКонтакте"

В Івано-Франківську міський суд визнав винною жінку, яка публічно використала символіку комуністичного тоталітарного режиму. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

Відомо, що обвинувачена родом з міста Оренбург Російської Федерації, але має українське громадянство. Оскільки соцмережа "ВКонтакте" в Україні заблокована, жінка завдяки VPN-сервісу все одно відвідувала її, де і приєдналася до групи "Державна відруссія - оновлений СРСР". Незабаром стала адміністратором цієї групи. В її функції як редактора входило поширення, видалення, коментування матеріалу, залучення учасників. Станом на 20.03.2022 в групі є 652 користувача, в тому числі і жителі України.

Протягом трьох років жінка продовжувала публікувати пости з різними текстами, цитатами осіб, які займали керівні посади у вищих органах влади і управління СРСР, в Комуністичній партії СРСР, організаторів "червоного терору". Її діяльність у соцмережі правоохоронці викрили лише навесні 2022 року. З 25 березня вона утримувалася в слідчому ізоляторі без можливості звільнення під заставу.

В судовому засіданні обвинувачена свою провину визнала повністю. За словами суддів, виправлення цієї жінки неможливе без ізоляції від суспільства. Тому її засудили до п'яти років за ґратами.

читайте такожКоп-зрадник отримав кулю: деталі ліквідації колаборанта на Херсонщині

Нагадаємо, раніше представник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук заявив-на тимчасово окупованих територіях колаборанти здають ЗСУ позиції російських військових.

"Вони розуміють, що їм кришка, з цього інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними. Самі дають нам інформацію-тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам'ятаю за всі вісім років війни", - сказав він.

До того повідомлялося про те, що тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани передали новий полум'яний "Привіт" херсонським коллаборантам. У межах міста вони масово розклеїли листівки з фотографіями посібників російських окупантів зі словами " готуйтеся!".

Інші новини: