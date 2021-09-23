"Понти будеш бити у себе на районі": викладачка у Дніпрі обматюкала студента за запізнення

Викладачка вилаяла студента за запізнення / oboi.tochka.net

У Дніпрі викладачка одного з місцевих коледжів красномовно виховала студента, який запізнився на лекцію на 3 хвилини. Ймовірно, така ситуація трапляється не вперше.

Студент зняв відео, коли він заходив в аудиторію, де його зустрічає викладачка. Жінка в грубій формі пояснила хлопцеві, що запізнюватися погано та попередила, що більше повторювати й попереджати не буде, бо вона "не МОЗ", передає "Dnepr.Info".

"Помножу на мінус нуль. Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви – о******е пацани. Все зрозуміло?" – сказала викладачка.

Відео хлопець опублікував на каналі у тіктоці "nosok 14488". Проте з часом його видалив, бо зараз там немає жодного відео.

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У навчальному закладі інцидент коментувати відмовилися.

"У нас збори трудового колективу. Все на ньому. А після нього у нас батьківські збори першокурсників. Вибачте" – повідомили в коледжі у відповідь на запит ТСН.

Нагадаємо, викладач морського професійного коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мову "мовою фашистів і окупантів" і "псячим". Викладача звільнили. Деталь – читайте тут.