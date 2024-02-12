Отримали жорсткий наказ: росіяни перейшли в наступ по всьому фронту - офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ зазначив, що росіяни націлились на захоплення міста Часів Яр на Донеччині для подальшого наступу на Краматорськ та Слов'янськ.

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Ворог намагається штурмувати по всій лінії оборони в районі Бахмуту / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 22 окрема механізована бригада

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Російські війська продовжують наступальні операції по всій лінії фронту, зокрема в районі Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив пресофіцер 26-ї артбригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"За минулу добу, 11 лютого, найбільша кількість ворожих штурмових атак відбувалися на Кліщіївку та Андріївку, загарбник зазнав значних втрат як в особовому складі, так і у бойовій техніці. Наші позиції російські війська захопити не змогли, відступили", - прокоментував пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Калашніков відзначив, що ситуація в районі Бахмуту непроста, адже російські окупанти значно збільшили кількість атак на позиції Сил оборони України.

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"Ворог намагається нас штурмувати по всій лінії оборони саме Бахмутського відтинку, тобто це Богданівка, Іванівка, Кліщіївка, Андріївка", - наголошує він.

За словами військового, ворог використовує артилерію, дрони та, при сприятливій погоді, ФАБи для підтримки штурмових дій.

"Скоріше всього, армія РФ отримала жорсткий наказ показати на цьому напрямку хоч якісь результати для свого диктатора, тому і почалися такі посилені штурми. Звичайно, це Часів Яр, який є укріпленим рубежем та воротами до Краматорська та Слов'янська", - робить висновок Олег Калашніков.

Він резюмує, що незважаючи на жорсткість боїв і втрати, росіяни намагаються захопити Часів Яр, щоб продемонструвати свої успіхи у захопленні такого стратегічного населеного пункту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська здійснили просування на Авдіївському напрямку з метою перерізання головної лінії постачання українських військових в Авдіївці. Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

На Донеччині російські збройні сили увійшли в село Первомайське Покровського району. Про це повідомив експерт BILD Юліан Рьопке.

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що російські окупанти зібрали "цар-поїзд" протяжністю в 30 км із понад 2 тисяч вагонів.

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