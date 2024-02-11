Зайняли 40% села: російські війська зайшли у Первомайське на Донеччині - Bild

В BILD зазначили, що до війни населення села Первомайське становило близько 2200 жителів.

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Російські війська просуваються в Первомайському, наступаючи зі сходу / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

На Донеччині російські збройні сили увійшли в село Первомайське Покровського району. Зараз вони вже контролюють майже половину території цього населеного пункту. Про це повідомив експерт BILD Юліан Рьопке, який спеціалізується на аналізі відкритих даних.

За його словами, Первомайське знаходиться на захід від сіл Піски та Водяне. Юліан Рьопке також зазначив, що російські окупаційні війська продовжують повільно просуватись зі сходу та станом на зараз захопили 40% території села.

"Російські сили вторгнення продовжують (повільно) просуватися у Первомайському і наразі контролюють приблизно 40% того, що залишилося від невеликого села (раніше 2200 жителів) на захід від Донецька", — вказує Рьопке. відео дня

Що кажуть в українському Генштабі

У вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 11 лютого повідомили, що на південь від Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області українські військові відбили 16 ворожих атак. В Генштабі додали, що на цьому напрямку бовоих дій російські війська за підтримки авіації, безуспішно намагались прорвати оборону українських військ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Авдіївці тривають важкі бої, під час яких ворог намагається захопити ключові логістичні маршрути Збройних Сил України. Незважаючи на це, ЗСУ продовжують героїчно захищати місто, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Російські окупанти зібрали так званий "цар-поїзд" довжиною 30 км з понад 2 тисяч вагонів. Цю інформацію повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Україні необхідно отримати більше зброї для відбиття російської агресії. Якщо країни Заходу не збільшать обсяги поставок зброї в Україну, ситуація на фронті стане більш складною, зауважив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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