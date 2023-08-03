Отримав "Золотий хрест" від Залужного: загинув сержант, який вивів 44 побратима з мінного поля

Андрій Задорожний воював з квітня 2022 року. Служив командиром відділення та командиром бойової машини 33-ї окремої механізованої бригади.

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Андрій Задорожний загинув у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: otyn-gromada.gov.ua

У боях з російськими окупантами на Запоріжжі загинув сержант ЗСУ Андрій Задорожний з Івано-Франківської області. Свого часу він вивів 44 побратими з мінного поля під Бахмутом. За цей подвиг захисника України нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест". Трагічну новину про загибель воїна повідомили в Отинійській громаді.

Військовослужбовець Андрій Задорожний народився 10 грудня 1979 року. Мешкав у селі Ворона Отинійської громади на Коломийщині.

У лавах ЗСУ Задорожний воював з квітня 2022 року. Служив командиром відділення та командиром бойової машини 33-ї окремої механізованої бригади.

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43-річний воїн загинув 29 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

Валеій Залужний нагородив Андрія Задорожного "Золотим хрестом" / Фото: Facebook

У Андрія Задорожного залишилися дружина Леся, 22-річна дочка Діана, 15-річний син Макар і мама.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, побратимам з приводу загибелі захисника України. У цю гірку мить поділяємо горе вашої родини та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав кожного з нас!" - зазначили у громаді.

Також у боях з російськими окупантами на запорізькому напрямку загинув житель Броварів Артем Цибко. Йому було 31 рік. Без батька залишилася 8-річна дочка захисника України, яку він дуже любив.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами під час виконання бойового завдання на харківському напрямку загинув актор Євген Світличний, що втілив образ Карася у фільмі "Носоріг".

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