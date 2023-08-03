Отримав "Золотий хрест" від Залужного: загинув сержант, який вивів 44 побратима з мінного поля

У боях з російськими окупантами на Запоріжжі загинув сержант ЗСУ Андрій Задорожний з Івано-Франківської області. Свого часу він вивів 44 побратими з мінного поля під Бахмутом. За цей подвиг захисника України нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Золотий хрест". Трагічну новину про загибель воїна повідомили в Отинійській громаді.
Військовослужбовець Андрій Задорожний народився 10 грудня 1979 року. Мешкав у селі Ворона Отинійської громади на Коломийщині.
У лавах ЗСУ Задорожний воював з квітня 2022 року. Служив командиром відділення та командиром бойової машини 33-ї окремої механізованої бригади.
43-річний воїн загинув 29 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.
У Андрія Задорожного залишилися дружина Леся, 22-річна дочка Діана, 15-річний син Макар і мама.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, побратимам з приводу загибелі захисника України. У цю гірку мить поділяємо горе вашої родини та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав кожного з нас!" - зазначили у громаді.
Також у боях з російськими окупантами на запорізькому напрямку загинув житель Броварів Артем Цибко. Йому було 31 рік. Без батька залишилася 8-річна дочка захисника України, яку він дуже любив.
Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами під час виконання бойового завдання на харківському напрямку загинув актор Євген Світличний, що втілив образ Карася у фільмі "Носоріг".
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