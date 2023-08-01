"Леді зі сталевими нервами": на війні загинула 34-річна захисниця та молода мама

31 липня безжалісна війна забрала життя молодої захисниці, залишивши неповнолітнього сина без мами.

https://glavred.net/ukraine/ledi-so-stalnymi-nervami-na-voyne-pogibla-34-letnyaya-zashchitnica-i-molodaya-mama-10490056.html Посилання скопійоване

На війні загинула 34-річна захисниця та молода мама / Колаж: Главред, фото: Facebook Елеонори Мальцевої

У тяжкій боротьбі з російськими окупантами Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і дочок. Так, 31 липня на фронті загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. Спортсменці було лише 34 роки.

"На війні загинула колишня футзалістка "Біличанки" та збірної України Елеонора Мальцева. Їй було лише 34... Вічна пам'ять!", - повідомляє Women's sport UA.

Елеонора народилася у селищі Коцюбинське Київської області. Професійно вона виступала за команду "Біличанка-НПУ", яка була десятиразовим чемпіоном України з футзалу. Також вона захищала кольори збірної України з футзалу.

відео дня

Після початку збройної агресії Росії Елеонора стала військовою та волонтеркою. Вона захищала нашу країну ще з часів АТО. Втім, 31 липня безжалісна війна забрала життя захисниці, залишивши неповнолітнього сина без мами.

"Безжалісна війна забрала життя військової, волонтерки, футзалістки "Біличанка" та збірної України, а найголовніше – людини з великим серцем, яка безмежно любила Україну! У памʼяті Елеонора залишиться життєрадісною та усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав нагоду особисто навідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним та близьким! Схиляємо голови у глибокій скорботі!", - написав Коцюбинський селищний голова Сергій Даніш у своєму Telegram-каналі.

На смерть захисниці також відреагував її однокласник Андрій Ренкас: "Це моя однокласниця, найдобріша, найщиріша. І вона тепер з богами. Елеонора Сергіївна Мальцева –донька, мама, сестра, подруга, офіцер ЗСУ. Ми домовлялись після перемоги обійнятися і заплакати за усіма, але плачу я та всі її рідні та близькі. Вона обʼєднала так багато людей. Просила цінувати подвиги воїнів, бути гідними", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Побратими пам'ятатимуть Елеонору справжньою військовою леді зі сталевими нервами, яка завжди йшла вперед, ніколи не залишаючись позаду.

"Війна тебе загартувала! Бути осторонь бойових дій – це не про тебе! З 2014 року і дотепер успішно виконувала бойові завдання на різних запеклих напрямках. Війна забирає кращих! Не один день і місяць разом виконували завдання на сході нашої країни. Пам'ятатиму тебе усе своє життя!", - написав побратим Руслан Ратушняк на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Він був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

Більше новин про загиблих захисників: