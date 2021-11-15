Полтавка з'їла на вулиці живого голуба (відео)

Чи то бідність змусила, чи то людяності не залишилося / pixabay.com

Жителі Полтави, приголомшені побаченим, показали жахливі кадри, на яких показали, як жінка серед білого дня прямо на вулиці їсть живе істоту.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Труха. На кадрах чітко видно, як молода жінка, сидячи в громадському місці, їсть голуба.

Птах був не те, що в пір'ї, а повністю живий. Однак жінку це не зупинило.

Вона спокійно сиділа в центрі Полтави і насолоджувалася пернатим.

Нагадаємо, раніше у Шостці Сумської області жінка натрапила на величезну змію. Вона випадково виявила пітона біля сміттєвих баків.

Також раніше в одній з машин столичної служби таксі виявили змію. Це був маїсовий полоз, який ще називають Червона щуряча змія. Пізніше з'ясувалося, що він втік з погано закритого тераріуму, який знаходився в квартирі на четвертому поверсі.

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