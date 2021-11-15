Полтавка з'їла на вулиці живого голуба (відео)

Жінку не зупинила безліч свідків.
Жителі Полтави, приголомшені побаченим, показали жахливі кадри, на яких показали, як жінка серед білого дня прямо на вулиці їсть живе істоту.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Труха. На кадрах чітко видно, як молода жінка, сидячи в громадському місці, їсть голуба.
Птах був не те, що в пір'ї, а повністю живий. Однак жінку це не зупинило.
Вона спокійно сиділа в центрі Полтави і насолоджувалася пернатим.
Нагадаємо, раніше у Шостці Сумської області жінка натрапила на величезну змію. Вона випадково виявила пітона біля сміттєвих баків.
Також раніше в одній з машин столичної служби таксі виявили змію. Це був маїсовий полоз, який ще називають Червона щуряча змія. Пізніше з'ясувалося, що він втік з погано закритого тераріуму, який знаходився в квартирі на четвертому поверсі.
Читайте також:
- "Не знаю, як з цим жити": дівчині, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, винесли вирок
- Летіли прямо в людей: у Полтаві на ходу у маршрутки відпало відразу два колеса
- Б'є дітей і погрожує вчителям: 5-класник з ножем тримає в страху цілий ліцей у Полтаві
- У Полтаві помер 18-річний студент: трагедія сталася в гуртожитку
- Не для людей зі слабкими нервами: медики показали шокуючі кадри з переповненого моргу в Полтаві