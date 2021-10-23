У Полтаві помер 18-річний студент: трагедія сталася в гуртожитку

У гуртожитку у Полтаві виявили мертвим 18-річного студента / УНІАН

У Полтаві в гуртожитку одного з місцевих вищих навчальних закладів помер студент. Хлопцеві було 18 років. Трагедія сталася близько 19:00 у п'ятницю, 22 жовтня.

Про смерть юнака повідомили мешканці гуртожитку, йдеться на сайті поліції Полтавської області.

Померлий - 2003 року народження, був зареєстрований у Кобеляцькому районі.

Зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція порушила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Далі статтю можуть перекваліфікувати.

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Триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини події та опитуються свідки.

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Як повідомляв Главред, ввечері 5 жовтня на одній з вулиць Чернівців раптово помер хлопець. Поліцейські встановили особу загиблого - ним виявився 21-річний громадянин Індії, який навчався на медика в Буковинському державному медичному університеті.

За словами очевидців, студент був не один, а відпочивав у компанії інших студентів на лавочці. Вони "щось їли", коли хлопцеві стало зле та йому викликали швидку. Врятувати студента не вдалося.