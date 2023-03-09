Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні – міністр оборони Словаччини

Він заявив, що час приймати рішення, адже в Україні гинуть люди, а літаки можуть допомогти.

Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні / Вікіпедія, Facebook Jaro Naď - minister obrany SR

Польща погодилась на спільну передачу багатоцільових радянських винищувачів четвертого покоління МіГ-29 Україні. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Він зазначив, що настав час словацькому уряду ухвалити рішення з цього питання, щоб допомогти українцям. Публікація з такою заявою з’явилася на сторінці чиновника у Facebook.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", – написав міністр оборони Словаччини.

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Крім цього, Надь зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN підтвердив готовність своєї держави до руху вперед у цьому питанні.

Словацький міністр оборони наголосив, що настав час прийняти рішення.

"В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально" – заявив він.

Винищувачі МіГ-29 – що про них відомо

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Такі літаки були основними багатоцільовими винищувачами країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Коли Україна може отримати західні винищувачі

Раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що передові винищувачі Typhoon Україна може отримати тільки після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Велика Британія свого часу ухвалить політичне рішення щодо постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоби закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ.

Колишній прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон упевнений, що Україна може відвоювати свої території, які окупувала країна-агресорка Росія, якщо у Києва будуть винищувачі для знищення артилерійських позицій РФ і центрів управління та контролю. Він Джонсон закликав "розтопити лід" і надати Україні винищувачі.

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