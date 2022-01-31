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Для захисту з повітря і не тільки: Польща передасть Україні оборонне озброєння

31 січня 2022, 15:22

За словами очільника польського Бюро нацбезпеки, Україні нададуть те озброєння, яке Київ обере із запропонованого переліку.

Польща передасть Україні оборонне озброєння / Reuters

Польща прийняла рішення надати Україні оборонне озброєння. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох під час пресконференції у Варшаві у понеділок, 31 січня, пише видання Wiadomosci.

"Прийнято рішення про передачу українській стороні боєприпасів оборонного характеру для захисту, а не наступальних дій. Це рішення зараз реалізовує міністр національної оборони",- розповів Солох.

Він зазначив, що рішення було прийняте у тісній співпраці між урядом і канцелярією президента Польщі.

Солох на запитання журналістів, чи це озброєння буде призначене для протиповітряної оборони, відповів "так". Також він розповів, що йдеться про "десятки тисяч боєприпасів".

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Озброєння Польща готова надати у будь-який час. За словами очільника польського Бюро нацбезпеки, військову допомогу можуть доставити в Україну "упродовж кількох днів". Він наголосив, що деталі згодом оприлюднить Міністерство національної оборони Польщі.

"Ми зробили пропозицію українській стороні і чекаємо на відповідь", – зазначив Солох.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів на суму близько 37 млн крон (1,7 млн доларів) через можливий напад Росії.

Перед цим Велика Британія перекинула в Україну протитанкове озброєння. Йдеться про легкі протитанкові системи.

Крім цього, влада США пообіцяла надати нашій країні ще більше оборонної зброї у разі військового вторгнення Росії. у той же час тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін зазначила, що Сполучені Штати віддають перевагу дипломатії.

Російські війська біля українського кордону

Раніше Олексій Резніков повідомляв, що поблизу кордонів України – близько 130 тисяч військ Російської Федерації. За його словами, розвідка України не фіксує будь-яких суттєвих відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Проте ситуація відрізняється тим, що війська постійно рухаються, і ці відомості використовуються для інформаційного тиску.

Також Резніков заявляв про неготовність Москви до військової операції проти України. він наголосив, що росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати, додав очільник Міноборони України.

В Держдепі США при цьому заявляють, що президент Росії Володимир Путін може використовувати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Вашингтон готовий до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

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